Carlos Restrepo, técnico de Olimpia: 'Felicité a Johnny Chaves y le dije: pudo ser para vos (el cetro)'

Carlos Restrepo, entrenador del Olimpia de Honduras, manifestó que le sorprendió la propuesta táctica del Santos de Guápiles y lo consideró como uno de los cuadros protagonistas de Costa Rica.

El timonel felicitó a Johnny Chaves por el trabajo realizado y añadió que su escuadra supo golpear en el cotejo de vuelta para llevarse la serie.

—¿Cuál es su valoración de la final ante Santos?

Estuvimos en una digna final por la entrega de todos los jugadores en el campo, me parece que de principio a fin fue muy disputada, cada equipo intentó imponer su trabajo táctico. Siento que el que ganó acá fue el público por la entrega en el terreno de juego.

—¿Dónde gana el duelo táctico?

A ver, yo creo que Olimpia vino a buscar el juego pero sin descomponerse, al frente teníamos un equipo que nos había complicado en el primer duelo. El partido nos iba a ir dando las pautas, siento que Olimpia arrancó con una actitud muy positiva, al final fuimos por el partido.

"Por la igualdad y condición de los dos equipos, fueron partidos en los que el que castigaba con el gol se lo llevaba, siento que Santos tuvo momentos de dominio, pero equilibramos bien el juego con los cambios".

—¿Cuánto crecimiento le ha notado a Johnny Chaves desde que trabajó con usted a principios de la década 2000?

Tiene un equipazo, él ha formado un cuadro con mucho carácter, un equipo con una gran interpretación táctica. Yo lo felicité y le dije 'pudo ser para vos...' Creo que estamos ante un equipo protagonista de Costa Rica, siento que hay que darle mucho mérito a Johnny, solo quiero felicitarlo.

—¿Le dio ventaja conocer el fútbol costarricense para sacar a Alajuelense y a Santos?

Si pasé por acá, tengo referencia de jugadores, de técnicos, pero me tocó seguir a Santos, me tocó verlo en la liga y en la copa para llenarme de un equipo que no ha sido tradicional en finales, yo cuando vi a Santos me sorprendió, la verdad.