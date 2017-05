El timonel de Santos afirmó que no regalarán nada en Tibás y buscarán cerrar la cuadrangular de la mejor forma, pese a que ya están eliminados

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Noticia La Nación: Johnny Chaves: 'El equipo no quiere ser el patito feo ante Saprissa'

Deportes Johnny Chaves: 'El equipo no quiere ser el patito feo ante Saprissa'

Santos perdió la guerra en la cuadrangular y se quedó sin opciones de forzar un enfrentamiento final. Pese a esto los caribeños están dispuestos a defender su honor y entregar en su última batalla todo lo que les queda.

Si bien es cierto no tienen nada en juego, la dignidad vale más que los tres puntos para los santistas, según afirmó el técnico Johnny Chaves, quien dice conocer muy bien que Saprissa buscará anotarles la mayor cantidad de goles el próximo domingo, a las 2 p .m. en Tibás, para adueñarse del liderato y levantar el título de forma directa.

Lea también: Cuadrangular podría definirse por gol diferencia

Sin embargo, Chaves tiene alineada a su tropa y aunque los ánimos están bajos y registran ausencias como las de Kenny Cuninngham y Osvaldo Rodríguez por sanción, a su parecer no hay excusa que valga para no dar batalla y perder la esencia que los llevó a clasificar a la segunda fase del certamen de manera consecutiva.

"El equipo no quiere ser el patito feo, quiere estar a la altura de lo que ha jugado en el campeonato, así que iremos a pelear y ganar, no a cumplir. Buscaremos llevar nuestra mejor versión individual y colectiva. Saprissa sabe que este equipo juega bien, es difícil y no se expondrá a hacer un ridículo en la última jornada, que ensucie lo hecho en todo un año", manifestó el estratega.

Lea: Limón liquida a Santos con la fórmula mágica Scott-Wright

Los morados no tienen otro camino que salir a ganar y de ser posible llenarle el arco a los guapileños, para mejorar el gol diferencia (actualmente en cero), ya que si Herediano se impone ante Limón entrará en juego el rubro de las anotaciones para definir quién gana la cuadrangular entre tibaseños y florenses.

No obstante, Johnny se apega a la regularidad y el profesionalismo de un plantel que en 27 compromisos en el Verano únicamente perdió ocho, seis de ellos por un tanto de diferencia, uno por dos y solo uno por tres (ante Limón en la fecha 19).

"Lo primero que hablamos en la práctica de este jueves es que no podemos ir a hacer el ridículo. Escogeremos los jugadores que todavía quieran ganar este juego. Algunos terminan contrato y si pretenden seguir acá deben dar su mejor versión. No vamos a cumplir, sino que está en juego la imagen individual y colectiva de Santos", recalcó el estratega.

Chaves recupera a piezas clave dentro de su engranaje como Edder Monguío, Wilmer Azofeifa, Jesús Camacho y Edder Solórzano, todos ellos inhabilitados la jornada anterior por sanciones. Esta situación hace que el timonel sienta que pueden llegar a jugar de tú a tú a la Cueva y sacar un resultado positivo para ellos.

El técnico advirtió que no hará nada diferente a lo que presentó durante todo el campeonato. Además, enfatizó en que estará muy atento a cada detalle durante la semana para elegir a los 18 que realmente quieran defender el orgullo del club.

"Seguiremos la línea que nos ha dado éxito en este torneo, no vamos a cambiar porque también es un partido importante para nosotros. Estaremos bien organizados para defender y para atacar. Uno sabe quién va a cumplir o realmente ya perdió su concentración para sacar lo mejor", finalizó.











Comparta este artículo Deportes Johnny Chaves: 'El equipo no quiere ser el patito feo ante Saprissa' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Johnny Chaves: 'El equipo no quiere ser el patito feo ante Saprissa' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.