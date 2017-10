Santos está listo para escribir su primera página en la historia del fútbol internacional

La Sabana

Llegó la hora. El Santos está listo para escrbir su primera página dorada en el balompié internacional. Eso sí, debe imponerse en la serie ante el Olimpia de Honduras, este jueves a las 8 p. m. en el Estadio Nacional. La ventaja la tienen los guapileños 1-0 con el gol de Wilmer Azofeifa en Honduras.

El técnico Johnny Chaves dio en el punto. Describió que ha sido una semana sencilla en la que no hubo triunfalismos de por medio.

Recordó que luego de la victoria en suelo catracho, no hubo ningún festejo, pues todavía no han ganado nada.

"En el primer partido me sorprendió ver al grupo muy tranquilo, no había gritos ni nada de eso, estábamos satisfechos por el resultado, pero sabemos que todavía falta el segundo round. El grupo emana confianza. No hay nada de excesos y eso habla de la madurez que han ido adquiriendo", comentó Chaves.

El estratega tiene estudiado al Olimpia y sabe cómo hacerle daño. Buscará contrarrestar el ímpitu con un juego agresivo en ataque.

Además, Chaves alabó las condiciones del técnico que tendrá al frente, como es el colombiano Carlos Restrepo.

"No queremos ser pasivos y que Olimpia crezca, vamos a ser muy estratégicos. La visión de su técnico es de atacar en el momento oportuno. Será un partido muy disputado. El inicio de ellos es fuerte y no queremos dejarlos crecer. Debemos tener la iniciativa nosotros, no defendiéndonos si no atacándolos", contó.

Chaves hizo un recuento por su trayectoria como entrenador y no dudó en responder que este partido es el más trascendental en su carrera.

Externó que toma este momento con mucha madurez y calma, pues faltan 90 minutos en los que todo debe salir perfecto.

Por su parte, el timonel Restrepo ve como ventaja para el Santos que no tuviera que jugar el pasado fin de semana, mientras ellos siguieron con la acción en la liga hondureña.

"En nuestro torneo fue difícil que se nos diera la posibilidad de mover el calendario, por eso en las ultimas fechas utilizamos a otros jugadores, por lo tanto hemos recargado baterías", expresó el cafetero.

Además, explicó que espera un rendimiento diferente de algunos futbolistas específicos, pues le quedaron debiendo en el choque de ida.