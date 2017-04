Marvin Obando por fin pudo cumplir una promesa

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Guápiles

"Es el gol más importante de mi vida", asegura Marvin Obando con una sonrisa en el rostro. Lo dice, quizás, con ironía, pues apenas suma dos anotaciones en más de 10 de carrera en la Primera División.

Marvin Obando tiene toda la razón. El primero lo anotó con la UCR en un duelo frente a Carmelita en la fase regular. El de ayer, contra Limón, podría darle al Santos el boleto a una gran final. También tiene otro significado, ya que por fin pudo cumplir una promesa y dedicárselo a su hermana Paola, quien durante la mañana se lo había pedido.

Es habitual que los familares le soliciten a los futbolistas que le dediquen los goles; sin embargo, para Obando ha sido muy difícil cumplir, ya que su cuota goleadora es mínima.

"Mucha gente lo ve como algo vacilón y curioso, pero representa mucho para mí, porque es un gol que puede significar una final, y más porque mi hermana me lo había pedido y quería dedicárselo", cuenta Obando.

El carrilero derecho aprovechó la salida rápida que se generó en el otro costado. Le dio seguimiento a la jugada y luego recibió la asistencia de Osvaldo Rodríguez al segundo palo. No lo pensó dos veces para rematar y abrir la cuenta en el marcador, al minuto 9.

De inmediato, corrió a buscar a su compañero Michael Barquero, ya que durante la semana estuvieron vacilando al arremedar la celebración que realiza Marcelo con Cristiano Ronaldo.

Obando le prometió a su compañero que festejarían de esta manera, en caso de que alguno de los dos perforara las redes en el cotejo ante los verdiblancos.

Ciertamente, el carrilero celebró a lo grande. Desde que era jugador de Herediano, su compañero de equipo Víctor Núñez solía bromear por la poca cantidad de goles que sumaba Obando en la división de honor.

El timonel santista, Johnny Chaves, explicó que su futbolista sabe cómo proyectarse al ataque; no obstante, en la mayoría de jugadas busca llegar hasta la línea de fondo y centrar.

En este certamen le ha pedido a sus laterales y volantes cerrar hacia el área para tratar de sorprender y capturar los rebotes.

"En los entrenamientos hago muchos goles, pero en los partidos no. Tal vez es por las instrucciones tácticas que a veces puedo subir y a veces no. Me da tranquilidad y confianza haber anotado", agregó Obando.