Johnny Chaves: ‘¿La reacción de Saprissa cuál fue?... que le diéramos un regalo’

La derrota en casa contra el Saprissa les dolió en el alma a los jugadores del Santos.

Los gritos de furia en su camerino así lo evidenciaban.

Carlos Watson atendía a los medios de comunicación en un pasillo, pero por momentos, se escuchaba más la voz enérgica de varios jugadores guapileños en el camerino contiguo.

Y es que según los guapileños, no merecían perder.

De hecho, el técnico Johnny Chaves afirma que el resultado adverso se produjo por errores propios y hasta lanzó un cuestionamiento: "¿La reacción de Saprissa cuál fue?... que le diéramos un regalo".

-- Del camerino de Santos se escuchaban muchos gritos y molestia tras perder. ¿Qué se puede decir de este juego?

-- El grupo dejó ir el partido, lo había manejado excelente, limitando al Saprissa al pelotazo, pero a veces uno no entiende.

"A ellos les pega un balón en el poste y se mete, a nosotros nos pega en el poste y se sale.

"Había tareas y algunos no (la cumplieron); en esa jugada de (Daniel) Colindres habíamos hecho un plan para neutralizarlo.

"Algunos jugadores con carácter hablan fuerte porque este es un grupo ganador y hemos tenido una seguidilla en la que se nos van juegos por pequeños detalles; entonces, era el desahogo normal después de una derrota de estas".

-- ¿Sacó a Kenny Cunningham para protegerlo por la amarilla que recibió en la celebración del gol? Apenas él sale, Saprissa reacciona.

-- El cambio de Cunningham es por lesión, no es por la tarjeta amarilla.

"Él nos hizo la seña de que le estaba molestando, pero no. Esa reacción nace en una pelota que (Michael) Barquero pierde en la esquina y ellos saben que ahí está (Daniel) Colindres.

"Más bien tuvimos más profundidad con (Edder) Solórzano".

"¿La reacción de Saprissa cuál fue?... que le diéramos un regalo en un tiro de esquina...

"La verdad no sentí ninguna reacción de ellos".

"Si perdíamos el balón había que ir a dobletear porque la única opción de ellos es Colindres y lo hicimos mal; ya lo otro es una cadena de errores".

"Cunningham pidió cambio y había que hacerlo, no había de otra".

-- ¿Cómo vislumbra los cuatro juegos que le restan y las opciones reales de meterse en la cuadrangular?

Yo ahora los felicité a ellos por el trabajo que hicieron, es que no se queden solo en que Saprissa ganó, no se inventen cosas de la reacción, porque Santos maneja todo el juego, combina, llega al área y así ha sido toda esta segunda vuelta.

"Se nos han ido tres juegos gratis, que fueron contra Alajuelense, Belén y Saprissa, por errores de jugadores de liga menor.

"Yo venía con confianza, sabía que el equipo iba a manejar el partido y nada más les dije que había que tener cuidado porque un equipo como Saprissa con nada mete un gol y el cierre lo veo así.

"Hay que ser honestos, hemos dejado ir partidos, si no, estaríamos peleando el primer lugar y simplemente no hemos logrado premiar el buen trabajo que ha hecho este equipo. No hay temores".

-- ¿En qué va a trabajar ahora que el equipo no está en zona de clasificación?

-- Las distancias no son grandes. El equipo está cometiendo errores puntuales y eso lo está pagando caro, pero la generación de fútbol y cuántas veces llegamos...

"Yo no puedo presionarlos, tengo que darles confianza de cara al arco, porque en nuestra metodología siempre trabajamos con arcos grandes, pequeños y ahorita no es meter presión extra.

"Habrá que tomar decisiones con un par de jugadores, pero más bien es estimular lo bueno que tenemos porque quedan muy pocos juegos, son tres semanas.

"De dieciocho jornadas, en quince hemos estado en zona de clasificación.

"Si entramos con temor, dejamos ir lo que nos queda y debemos concentrarnos en el ahora, no hacer planes, estimular lo bueno que tenemos y apretar el acelerador".











