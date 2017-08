Johnny Chaves, técnico del Santos: 'Cartago nos ganó la mitad del campo'

Cartago

El timonel del Santos de Guápiles, Johnny Chaves, decidió no guardarse nada ante Cartaginés, aunque este martes enfrentará al Chorrillo de Panamá por la Liga Concacaf.

Chaves reconoce que los brumosos dominaron el medio campo en el segundo periodo; no obstante, cree que un empate como vistante es un resultado valioso, dadas las circunstancias del club, que pelea en dos torneos.

¿Por qué decidió incluir al defensor central Pablo Arboine en el segundo tiempo?

El peligro de Cartago estaba en los balones filtrados y, además, estábamos perdiendo los segundos balones en el medio campo. Osvaldo Rodríguez se quedó muy rezagado. Él nos daba tenencia de balón, pero nos dejaba solo con Wílmer Azofeifa para el segundo balón y Cartago lo recogía bien. Entonces lo que hicimos fue reforzar el centro de la defensa con Pablo Arboine para aprovechar el contragolpe con Leonardo Adams. Cartago fue creciendo y tuvimos que reforzar esa zona para que no nos tomaran mal parados.

¿Qué espera del partido del martes ante el Chorillo de Panamá en la Concacaf?

Este equipo es el que ha venido jugando, excepto Edder Monguío, que tiene un problema muscular y no viajará a Panamá, pero nosotros apostamos primero por Cartaginés; queríamos ganar, teníamos un medio campo balanceado, solo que Cartago sí nos ganó la mitad del campo con Hernán Fener y Rándall Brenes y nos costó combinar. Aún así, en el primer tiempo tuvimos algunas combinaciones y en el segundo período más contrataque, porque Cartago estaba fuerte y no podíamos arriesgar. No nos guardamos nada y ahora tocará pensar en el partido del martes.

¿Cómo le pueden hacer daño al Chorrillo de Panamá?

De Chorillo ya he empezado el análisis. Es un equipo físico, que juega 4-4-2, que suelta mucha gente en la medular, pero sí deja mucho espacio entre líneas y eso podemos aprovecharlo. A los equipos fuertes, como Chorillo, hay que matarlos con un buen juego posicional. Hay que tratar de no correr con ellos porque nos pueden matar en el juego físico.

¿Corre riesgo Wílmer Azofeifa, que sufrió un fuerte golpe en el hombro?

A Wílmer se le desmontó el hombro, pero no es nada serio. No fue una luxación. Me dijeron ahora que es normal, que lograron acomodarlo y podrá viajar a Panamá.

¿Prefiere hacer el gasto de una vez en Panamá para tratar de tomar ventaja?

Siempre es importante cerrar en casa. Hay que salir vivo del primer partido. Son buenas canchas la del Saprissa y el Nacional. Hemos tenido una semana larga jugando fuera de casa y sí nos hace falta estar fuertes en casa el próximo fin de semana con Liberia; es un buen acómodo para estas circunstancias.

¿Es sostenible en el tiempo que un mismo once juegue el torneo local y Concacaf y pueda rendir?

Sabemos que hay que rotar. En Trinidad y Tobago hicimos cuatro cambios con respecto a la Liga. Hay que tomar en cuenta los viajes y también el clima. En Panamá está lloviendo y la cancha está fangosa. También los traslados. Por ejemplo, después de jugar en Trinidad y Tobago teníamos tiempo para hacer una práctica posterior, pero hubo un derrumbe en el camino a Guápiles que nos impidió hacerlo. Todas esas son cargas de trabajo. Es importante la recuperación y la rotación. Tiene que ser una rotación muy bien pensada para mantener el equilibrio en el equipo.