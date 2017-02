Johnny Chaves: 'Vamos a aferrarnos a ese primer lugar'

Santos se mantiene en la cima

¿La U fue tan complicada como esperaba?

Estudiamos muy bien los resultados que tuvo la U: 3-0 ante Cartago y le ganó a Heredia, que son equipos muy fuertes, entonces no podíamos venir muy eufóricos a atacar, sino tener una buena seguridad atrás, un equilibrio. El juego empezó a favor de la U porque perdimos muchos balones arriba, pero tomamos la iniciativa cuando logramos cambiar el sistema a un 4-4-2 para presionar la salida.

"Hay un problema, a veces cuando tenemos el balón quedamos muy largo y esta cancha confunde al jugador, es muy grande y si el futbolista no sabe ubicarse queda muy aislado, y eso estaba pasando. Volvimos a ajustar el sistema a 5-3-2 para acompañarnos más y nos fue mejor. En muchos lapsos hay que hacer defensa porque la U tiene muy buenos jugadores, tiene buen equipo, por las bandas tiene calidad, es un equipo que está muy bien armado. Sabíamos que si no podíamos ganar, debíamos sacar un punto para mantener el liderato y buscar rematar en casa".

LEA: UCR frena al líder Santos con empate a cero goles

¿El liderato les genera presión?

"Nosotros dijimos 'vamos a aferrarnos a ese primer lugar, no tengamos miedo'. Saprissa, la Liga y Heredia dicen que quieren ser líderes y pelean por eso, pelean con los árbitros y pelean con la Federación por ese primer lugar. Yo les dije a mis jugadores que nos aferremos cada partido, vivamos intensamente como líderes porque sí nos interesa.

Se notó que Santos estaba satisfecho con el empate ante la UCR.

Era un juego bastante difícil, no podemos venir aquí y tirarnos al ataque porque somos líderes. Le pasó a Heredia y le pasó a Cartago. Cartago vino aquí después de ganarle 3-0 a Saprissa, imagínese cómo estaba la moral del equipo, y cayó 3-0 acá, creo que calcularon mal el potencial de la U. Uno sabe cuándo puede presionar un partido por la victoria y cuándo no, entonces tenemos que entender, y es parte de lo que nos ha dado éxito, que hay partidos en donde un punto es bueno. Hemos tenido experiencias que nos han golpeado y que nos enseñaron que hay momentos en que no podemos ir por la victoria y es mejor quedarse con un punto.

¿Cómo manejar la parte anímica del equipo?

Con esta seguidilla de partidos la parte mental es importantísima, por eso hay que aprovechar los estados de ánimo, pero existe el peligro de volverse romántico, folclórico, usted puede llegar y plantear mal algo, entonces hay que estimular eso y controlarlo, demasiada euforia es mala y poca también. El grupo peleó mucho por este partido, lo quiso ganar y no pudo. Si nos volvemos fantaseosos, no lo vamos a lograr.

¿Qué tan importante son las rotaciones que está haciendo?

Reimond Salas había jugado todos los partidos, igual Juan Diego Madrigal, a todos les hemos dado juego. Cuando rotamos el equipo buscamos no quedar muy desarmados, salvo con Liberia que hicimos seis variantes. Esa es la consistencia que tenemos, entran dos y salen otros dos, pero el equipo mantiene su línea y es lo que nos está dando éxito. Es muy positivo terminar de líder esta seguidilla de cuatro semanas jugando domingo-miércoles-domingo.

Vienen semanas largas a las que hay que sacarle provecho.

Estamos en verano, las canchas son muy pesadas. A nosotros los miércoles nos toca jugar afuera, viajamos y llegamos en la noche y el domingo nos toca en Guápiles, a una temperatura altísima, entonces en cuatro semanas no hemos tenido un día libre. Cuando usted no trabaja la parte física se viene abajo, si está jugando y jugando y no trabaja lo físico, se viene abajo. Vienen dos semanas largas y vamos a aprovecharlas para trabajar lo físico y detalles por líneas para la siguiente seguidilla de partidos.