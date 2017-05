En Santos se reprochan el dejar ir chance de oro

Al empatar en casa con Saprissa

Guápiles

Las oportunidades a veces pasan una sola vez y Santos dejó ir una de oro ayer ante Saprissa; una que podía catapultarlos hasta la cima y de paso dejar moribundos a los morados en la cuadrangular.

A solo tres minutos del final los guapileños eran líderes en solitario con siete puntos y tenían a la S hundida en el último puesto con una sola unidad, luego de tres fechas. Sin embargo, todo se vino abajo con el 2 a 2 que logró Daniel Colindres en el 87’ y lo que era alegría se convirtió en caras largas, frustración y hasta reproches por dejar libre y con espacio al atacante tibaseño.

“Tuvimos un descuido, nos anotan y nos robaron los puntos que ya teníamos en casa. Sabíamos que a Colindres había que salirle para que no nos anotara, pero en un movimiento que no hicimos concretó y nos vamos solo con un punto y realmente muy dolidos. Fue una que tuvo él, le pegó bien y nos dejó sin el gane”, señaló Juan Diego Madrigal.

Si bien es cierto, los santistas aún son líderes de la segunda fase del certamen, reconocen que tienen un panorama muy distinto al que se les presentaba si salían con el triunfo frente a los saprissistas. Ahora tendrán que aprovechar su último juego en casa, ante Herediano el domingo, y luego buscar fuera lo que dejaron ir.

“Estábamos manejando a Saprissa con orden, pero en una jugada que era controlada el balón se metió; tal vez fue suerte. Es un remate de zurda, que no es la hábil de Daniel Colindres, y la pone donde nuestro arquero no llega. No podemos decir que fue un mal resultado. Ahora nos enfocamos en Heredia”, manifestó Edder Monguio.

En el plantel de Santos son claros en que no pueden desperdiciar más opciones y si quieren colarse a la gran final la obligación es golpear al Team .

“Teníamos tres puntos de oro, pero así es esto. Ahora el domingo será una final adelantada porque quien gane se distanciará de todos, sin importar lo que pase en Saprissa”, señaló Marvin Obando.











