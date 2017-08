Sanción a Hernán Fener por bolazo hacia guardalíneas indigna al Cartaginés

El delantero del Club Sport Cartaginés Hernán Fener fue sancionado de oficio por el Comité Disciplinario de la Fedefutbol.

A Fener se le aplicó el artículo 34 inciso cinco del reglamento disciplinario que señala lo siguiente: "Por lanzar el balón de forma irrespetuosa y peligrosa contra la gradería o miembros del artículo 3 (que incluye a árbitros) sin que el balón necesariamente contactara con ellos".

Al futbolista brumoso se le aplicó una sanción de un juego de suspensión y ¢75.000 de multa, por lo que se perderá el juego ante el Deportivo Saprissa.

La jugada se presentó al minuto 37 del primero tiempo ante Carmelita, cuando Randall Brenes lanzó un pase a profundidad para el argentino, pero este no llegó a tiempo por el balón y cuando se le había escapado por la lateral lo pateo e impactó al guardalínea Rafael Andrade.

Lo interesante es que el árbitro central David Gómez no tomó ninguna medida contra Hernán Fener y el asistente simplemente señaló que el balón le pertenecía en un saque de banda a Carmelita.

"Lástimosamente, me pierdo el partido (ante Saprissa) por esta acción, donde no estoy deacuerdo... Las cosas pasan por algo", escribió Hernán Fener en su cuenta de Facebook.

En la dirigencia del Cartaginés se valoró la opción de interponer una apelación, pero por la cercanía del juego ante los morados fue imposible.

"Molestia e indignación es lo que tenemos. Jornada a jornada vemos como jugadores le gritan a los árbitros, los encaran y no pasa nada. Fenner le va al balón, lo patea, sin mala intención, golpea al línea frente del árbitro y el línea hace una manifestacion de que nada pasó", explicó Rodolfo Freer, directivo del Cartaginés.

Para Miguel Chacón, presidente del Tribunal, es "evidente toda la intención de hacer una actividad antideportiva; pudo impactar al árbitro o no, pudo ser a cualquier persona, pero eso es claro".

En desacuerdo, Freer añade que ni siquiera el informe arbitral tenía reportada la acción de Hernán Fener, lo cual consideran que deja peor la decisión del Tribunal Disciplinario.

"Vamos a instar por medio de Unafut a que se haga un alto en el camino y no se empiece en estas cacería de brujas: Que no se use mal el video para situaciones como estas, se está volviendo un uso infantil. Vamos a ir a instancias federativas, es una injusticia. Están viendo conductas agresivas donde no las hay", detalló Freer.

Al respecto, Miguel Chacón advierte que las decisiones no se han tomado a la ligera. "La prueba es el video, si en él se logra ver una conducta antideportiva la sancionamos". Asegura que los integrantes del Tribunal están viendo los resúmenes de la jornada y cuando detectan una jugada que llama la atención piden el video "para analizarlo con detenimiento".

En este torneo, la primera sanción que se presentó de oficio fue la de Jerry Bengtson del Saprissa, en la jornada uno ante Carmelita, por simular una falta de penal a criterio del Tribunal. El catracho tuvo que purgar dos compromisos de sanción.