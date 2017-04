Óscar Alegre: ‘Salimos convencidos de que San Carlos va a quedarse en Primera’

Club lucha por el no descenso

Ciudad Quesada

El Estadio Carlos Ugalde Álvarez estaba a reventar el miércoles. Pocos se querían perder en Ciudad Quesada el partido entre San Carlos y Alajuelense.

Conforme pasaban los minutos, la angustia se apoderó de la afición local, que una vez más siente cerca la amenaza del descenso.

El penal marcado por Michael Umaña alteró los ánimos y provocó frustración en más de uno, aunque lo único que les daba un poco de calma era que aunque San Carlos perdía contra la Liga, Belén cayó en la casa de Cartaginés.

A falta de tan solo un partido, el descenso está al rojo vivo.

Belén es colero en la tabla acumulada con 39 puntos, mientras que San Carlos tiene 41 unidades.

Para este domingo, los belemitas recibirán a Limón y los sancarleños visitarán a Pérez Zeledón.

El técnico de los norteños, Óscar Alegre, es optimista y está convencido de que su equipo logrará la permanencia.

-- ¿Qué analiza del juego contra Alajuelense y qué tan compleja es esta lucha por el no descenso?

El primer tiempo fue muy parejo, muy disputado, una sola jugada marca la diferencia en el primer tiempo y la verdad que no sé si fue penal o no, si fue dentro del área o no, pero nosotros sabíamos que no podíamos dar ventaja ni siquiera en esa situación.

No quiero hablar del arbitraje, pero en el segundo tiempo, el equipo al ir perdiendo busca un poco más de juego directo con los dos delanteros, por momentos nos vimos desordenados, pero tuvimos la posibilidad del empate y no se da.

Los muchachos salieron más fortalecidos y confiados de que en Pérez Zeledón vamos a sacar el resultado que nos va a dar la permanencia en la Primera División y estamos convencidos más que nunca.

-- ¿El arbitraje los perjudicó?

A veces parece que ellos saben lo que nos estamos jugando unos y otros, pero no actúan de la misma manera con los equipos grandes. A veces es más fácil cobrarle al jugador del grande que al del pequeño, entonces eso también juega un papel en contra de nosotros.

Tenemos impotencia, pero también estamos fortalecidos porque a pesar de que factores externos, en este caso el arbitraje nos perjudica, pero salimos convencidos de que San Carlos va a quedarse en Primera, si vamos con esa fuerza y con ese deseo de quedarnos en Primera lo vamos a conseguir.

-- ¿Cómo espera el juego ante Pérez Zeledón?

Ahora hay que analizar a Pérez, obviamente ya lo tengo analizado, lo que hizo contra Limón y hay que ver si tiene opciones de clasificar o no y a partir de ahí vamos a plantear lo que queremos hacer para sacar el resultado, pero convencido de que vamos a ir a buscar los tres puntos y con un planteamiento adecuado.

Seguramente vamos a hacer todo lo que sea necesario para quedarnos en Primera.

-- San Carlos tuvo muchas opciones contra la Liga, ¿cómo corregir esa falta de contundencia?

Nosotros pensamos un partido de esa forma, con posibilidades, de tener opciones de gol, la idea era desde el inicio salir a presionar a Liga Deportiva Alajuelense con dos centros delanteros, con dos jugadores rápidos por los costados, se encontró y se creó opciones de gol no tan claras en el primer tiempo.

En el segundo tiempo también hubo opciones. Ellos se tiraron atrás y nosotros quedábamos bien parados, pero no queríamos recibir un gol más.

El equipo y el grupo sale con la frente en alto porque lo dio todo.

No nos alcanzó por un error que marca la diferencia del partido, pero hay que seguir.

-- Para este último juego pierde a Javier Loaiza, Johnny Woodly y Jonathan Zárate, pero recupera a Marcos Mena. ¿Cómo ve eso para el cierre?

Jugadores importantes se pierden, pero ahora hay que pensar en los demás muchachos y Marcos está andando bien con buen nivel. Ya analizaremos cómo queda el plantel después del desgaste y seguramente vamos a poner lo mejor que tengamos y los que vayan a la banca pondrán lo suyo para sacar esto.











