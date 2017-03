El Rosabal dejó de ser inexpugnable para el Herediano

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El fortín inexpugnable que tenía el Herediano en el Estadio Eladio Rosabal Cordero se derrumbó en menos de un año.

A la altura de la fecha 15 del Torneo de Verano 2016 los florenses acumulaban siete partidos en casa con igual número de victorias, para un rendimiento del 100% de efectividad. Es decir, como locales ganaron los 21 puntos posibles.

Pero, prácticamente un año después, a la altura de la decimoquinta jornada los rojiamarillos apenas tienen un 57% de rendimiento, al sumar solo 12 de los 21 puntos en su reducto, tras siete compromisos.

El Team contabiliza tres victorias, tres empates y una derrota. Precisamente el revés ante los limonenses (0-1) les costó una racha de 32 juegos sin conocer la derrota en su campo.

En el Invierno del 2016 la caída no fue abrupta, pero apenas lograron el 83% de los puntos tras ocho duelos en el Rosabal Cordero al llegar a la fecha 15. En aquella oportunidad lograron seis victorias y dos empates para contabilizar 20 unidades de 24.

Los integrantes del conjunto rojiamarillo aceptan que la falta de definición les ha pesado factura en esta campaña, tanto así que los puntos perdidos en casa influyeron para estar en el cuarto puesto de la tabla de clasificación del Verano con 24 unidades.

Es por ello que en el duelo ante Liberia de este sábado en su reducto, a partir de las 8 p. m., requieren volver a encarrilar una seguidilla de victorias que los haga tener de nuevo esa contundencia en sus dominios.

El volante Rándall Azofeifa comentó que el campeonato es bastante exigente y perder puntos como locales es determinante para estar en la situación en que se encuentran; sin embargo, recordó que como visitantes son los mejores del certamen.

"En casa hemos venido siendo fuertes, pero en los últimos partidos no hemos estado finos en la definición y nos ha costado puntos importantes, de allí la gran diferencia de un torneo a otro. Ahora viene Liberia y debemos retomar esa actitud que nos ha caracterizado. También es claro que como visitantes jugamos muy bien, al punto que somos los mejores en ese departamento y debemos mantenerlo así", sopesó Azofeifa.

Elías Aguilar, por su parte, señaló que deben replantearse los compromisos en el Rosabal Cordero para volver a ser fuertes y no ceder puntos a sus adversarios.

"Ante la Liga quedó ese sinsabor, todos los compañeros queríamos irnos a casa con el triunfo, pero no se nos dio al no concretar las opciones que nos quedaron. No podemos desesperarnos y debemos ir a buscar ganar sí o sí ante Liberia, para mantenernos en puestos de clasificación porque la tabla está muy ajustada", comentó Aguilar.

El delantero Jorge Alejandro Castro indicó que los equipos contrarios llegan con un esquema más defensivo al reducto florense y aunque ellos saben que requiere meter goles, no es fácil ante un rival que se cierra.

"Los rivales se repliegan muy bien, cierran sus líneas y montan un buen bloque defensivo. Ahora vamos ante Liberia, escuadra que está urgida de puntuar y es claro que será un partido complicado, pero en el que igual necesitamos sacar los tres puntos porque la clasificación está muy dura", aceptó Castro.

El Team en las 15 primera fechas del Verano 2016 como local

Herediano 3-Carmelita 1

Herediano 2-Uruguay 0

Herediano 2-Saprissa 0

Herediano 2-Universidad 1

Herediano 2-Liberia 0

Herediano 1-Belén 0

Herediano 2-Pérez Zeledón 0

El Team en las 15 primera fechas del Invierno 2016 como local

Herediano 2-Pérez Zeledón 1

Herediano 3-Belén 2

Herediano 2-Alajuelense 1

Herediano 2-Liberia 1

Herediano 1-Universidad 1

Herediano 3-Cartaginés 3

Herediano 3-Carmelita 0

Herediano 7-Santos 0

El Team en las 15 primera fechas del Invierno 2017 como local

Herediano 2-Pérez Zeledón 0

Herediano 1-Santos 1

Herediano 2-Saprissa 2

Herediano 3-San Carlos 2

Herediano 0-Limón 1

Herediano 2-Belén 1

Herediano 0-Alajuelense 0











