Rónald Mora: ‘Ojalá sea con Jicaral que vuelva a Primera División’

Ganar el torneo de Apertura de la Liga de Ascenso y mantenerse invicto en las seis jornadas del Clausura no da motivos a Rónald Mora para caer en triunfalismos, aunque el técnico de Jicaral no esconde que espera volver a la Primera División con su actual equipo.

En dos años el Macho tomó las riendas de un proyecto deportivo ambicioso que ha llenado de ilusión el pueblo de Lepanto, que sueña con ver a su equipo en la máxima categoría por primera vez en su historia.

El técnico está casado con el proceso que vive y que se ha fortalecido poco a poco.

“Lo que me gusta es dirigir, ahora estoy con este proyecto y ojalá que sea con Jicaral que vuelva a dirigir en Primera División. Creo que soy el cuarto técnico con más victorias en Primera y el octavo en juegos dirigidos, pero también he dirigido muchos partidos en Segunda. Algún día voy a regresar a la Primera, a mí no me cabe la menor duda”, aseguró el Macho.

El timonel resaltó la calidad que hay en la Península, que es la que abastece de futbolistas a su equipo y dijo que se toma su tiempo para ver y analizar a nuevos jugadores.

“Yo paro mi carro en una canchita aquí en Camaronal, me siento a verlos, los invito a que vayan a entrenar, llegan y salen jugadores, esta es una zona muy rica, es una extensión muy grande”, agregó Mora.

A pesar de ser el favorito a ascender, el técnico prefiere quitarse esa etiqueta, que sus jugadores no caigan en triunfalismos y luchen hasta el final.

Feliz en Jicaral. Rónald Mora aseguró que está feliz a pesar de no dirigir a un equipo de Primera, ya que en Jicaral está satisfecho no solo con la labor de su equipo, sino por la vida que lleva junto a su esposa.

“Yo no le pongo peros al asunto, me siento muy bien al lugar que vaya, siempre hay algo bonito en todos los lugares, aquí tenemos un buen material de trabajo, llámese jugadores, junta directiva. Aquí está Isla Venado, entonces tomo un bote y me voy a pasear y a conversar con los pescadores”, dijo Mora.

Jicaral ganó el Torneo de Apertura tras vencer a Uruguay, con lo que se aseguró un cupo en la final.

En el Clausura caminan invictos tras seis jornadas, en las que se fortalecieron en la cima del grupo A con 14 puntos, cuatro más que Guanacasteca y cinco más que Cartagena.