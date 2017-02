Rónald González es candidato para dirigir al Comunicaciones de Guatemala

Fútbol Nacional

Redacción

El técnico costarricense Rónald González es candidato para dirigir el Comunicaciones de Guatemala.

González se encuentra sin equipo desde el Verano 2016 y está anuente a regresar al balompié chapín, en el que quedó campeón del Torneo Apertura 2012 con los cremas.

"Me llamaron la semana pasada, hay un interés. Me indicaron que estan en el proceso de elección y que era un candidato. Hoy no he tenido ninguna noticia de nada, así que hasta este momento no puedo decir si han tomado alguna decisión", comentó el timonel.

El tico expresó que está anuente a que se le abran las puertas de la dirección técnica. "De parte mía estoy listo, pero esto se maneja hasta que haya algo claro", concluyó.











