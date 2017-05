Rompecabezas de Saprissa está en mesa de negociaciones

Fútbol

El rompecabezas de Saprissa está en la mesa de negociaciones de la gerencia deportiva y la directiva del club de cara a la próxima temporada.

Jugadores de peso en el once morado como Mariano Torres y Fabrizio Ronchetti finalizan su vínculo contractual, así como los atacantes Anllel Porras y Hansel Arauz.

Por su parte, el mediocampista brasileño Anderson Leite ya renovó con la S por seis meses más, mientras que Heiner Mora tiene un acuerdo verbal con el club.

En el caso de Mariano, tanto el jugador como el club desean la extensión de contrato, máxime que finalizó con una lesión que le impidió jugar en la fase final del certamen.

"Me he sentido muy a gusto aquí. Ojalá pueda seguir porque me han tratado muy bien y si no, veremos", citó el pasado 5 de marzo a este medio.

Con Ronchetti, el tema es diferente. Si bien se está en conversaciones, presenta opciones en el fútbol internacional.

Diego Aguilar, su representante, confirmó que en la MLS hay una institución que ha externado interés en los servicios del uruguayo.

"Hay mucha transparencia de todos y no hay duda de que el futuro de Fabrizio está en Saprissa. Ir afuera siempre está abierto porque hay cláusulas. Si Fabrizio tuviera alguna alternativa, el club se vería recompensado. Hay un interés en la MLS, pero nada concreto y no sabría si es para ya, en seis meses o en un año. Se les dijo que él tiene contrato y renovaría, así que no hemos hecho nada a las espaldas", dijo Aguilar.

El caso de Porras, el extremo llegó al Monstruo hace un año y el club lo anunció por dos campeonatos. En la presente campaña anotó tres goles.

Además, Arauz estuvo fuera todo el campeonato por una ruptura de ligamento cruzado anterior en la pierna izquierda.

Renovaciones. Aunque el club no lo ha hecho oficial, la semana pasada llegó a las oficinas moradas la documentación que confirma el préstamo de Leite por seis meses más.

El futbolista no pudo encontrar regularidad en el plantel puesto que debutó tarde, ya que Saprissa estaba moroso con la Caja Costarricense de Seguro Social; posteriormente recibió un fuerte golpe en la cabeza en el juego ante el Pachuca en México y por último sufrió una ruptura de ligamentos en el tobillo de la pierna derecha.

Su ficha pertenece al Londrina, pero se mantendrá en el fútbol nacional.

Por último, Heiner Mora ya tiene un acuerdo verbal para extender su vínculo contractual con el subcampeón nacional.

"Gracias a Dios estoy tranquilo con ese tema puesto que se ha llegado a un buen acuerdo para la renovación", externó el jugador días antes de finalizar la cuadrangular en conferencia de prensa.

Con este panorama, un día después de perder la final nacional con el Herediano con un global de 5-0, el Saprissa comienza a sentarse a analizar el futuro de su planilla.

Salidas. El portero Danny Carvajal y el mediocampista Ulises Segura abandonarán el club y se convertirán en legionarios.

Juan Vicente Carvajal, representante de Carvajal, confirmó que a más tardar en 15 días esperan anunciar la nueva casa del arquero.

Las opciones son en la MLS y otra en el Albacete de España, club que debe está en la lucha por el ascenso a la Segunda División de ese país.

José Miguel Garrido, presidente del Albacete, aseguró que en el pasado hubo interés en Carvajal, pero que de momento se centran en el ascenso, mismo que están disputando en una serie de ida y vuelta ante el Lorca. El primer juego terminó 1-1 y el segundo será este sábado a las 10 a. m. (hora tica).

"Cierto que en el pasado hubo interés por Danny, pero a nosotros se nos marchó el secretario técnico y mientras no lo tengamos no podemos hacer ningún movimiento en el mercado", contó Garrido a La Nación.

Y agregó: "Estamos en la labor contratar a una nueva persona que se ocupe del tema de las incorporaciones, no pensaremos en fichar hasta tenerlo a él en su sitio".

Garrido agregó que en la Segunda B también se pueden contratar extranjeros, pero la idea de ellos es ascenderde manera idrecta en esta fase final.

En caso de que no logre subir de categoría ante el Lorca, aún pueden disputar una repesca por la que lograrían regresar a Segunda División.

Por su parte Segura, el mediocampista está en la mira de clubes de la Primera División de Bélgica y Noruega.

Ambas no son ligas top de Europa, pero podrían servirle para alcanzar regularidad en el Viejo Continente.











