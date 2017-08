Paulo César Wanchope sentía intromisión en su campo

Aunque Saprissa y Paulo César Wanchope atribuyen su salida del club morado a las posibilidades de continuar con su crecimiento personal y profesional, La Nación sabe que la relación entre Chope y algún sector del club se estaba desgastando, porque el gerente deportivo sentía intromisión en su campo.

Consultado al respecto, Wanchope se negó a corroborarlo: "No quiero hablar de detalles internos del club, pero mi salida se da porque quiero invertir tiempo en seguir mi preparación".

"Es justo para mí y para el club", añadió el exgerente.

Paulo César Wanchope, contratado en noviembre del 2015 para liderar las decisiones deportivas, era la figura más fuerte del organigrama morado, tan solo por debajo del presidente saprissista Juan Carlos Rojas y el gerente general Alberto Blanco, especialistas en negocios y finanzas, respectivamente, sin carrera previa en lo futbolístico.

LEA: Legado de Paulo Wanchope en Saprissa: rodaje internacional a liga menor y dos títulos

Blanco, un especialista en temas financieros, fungió como subgerente de Banco Improsa y director general de Banco Cuscatlán. Llegó al Saprissa hace poco más de un año por decisión de la Junta Directiva de Horizonte Morado, que buscaba un hombre de ese perfil para encarrilar al club en temas económicos y administrativos. Desde su llegada, Rojas ha ido asumiendo un papel menos protagónico públicamente, según él mismo lo aseguró este lunes en conferencia de prensa.

"Con la llegada del nuevo gerente (Alberto Blanco) hace un año, yo no he tenido que estar tan metido en el club, inclusive ustedes (la prensa) me han visto un poco menos. Es parte de la profesionalización de una estructura, me llena de muchísimo orgullo que el Saprissa ha ido consolidándose a nivel de organización, donde la figura de presidente no tenga que estar participando en todas las conferencias de prensa o en cualquier tema que suceda", comentó Rojas.

LEA: Juan Carlos Rojas sobre su puesto: 'Estaré vinculado a Saprissa el resto de mi vida, de una u otra manera'

El trío multidisciplinario (Wanchope-Rojas-Blanco) parecía complementarse bien y, según ha manifestado el jerarca morado en reiteradas ocasiones, existía afinidad personal y profesional con Wanchope; incluso lo definió como su amigo. Reiteró, además, que la finalización del contrato se da en buenos términos. Alberto Blanco, por su parte, no atendió a La Nación, ante la solicitud hecha por medio del departamento de prensa. "No brinda declaraciones individuales a la prensa", respondió el club.

Wanchope había presentado la renuncia desde la semana pasada, aunque Rojas parecía guardar la posibilidad de convencerle, porque en la mañana de este lunes aseguró al programa 120 minutos de Monumental que tenía una conversación pendiente con Paulo César. Incluso, manifestó que no sabía de dónde salía esa versión (de la presunta renuncia) que se confirmó minutos después en un comunicado de prensa oficial.

Un año y ocho meses después de su llega al Saprissa, deja la institución con dos títulos nacionales, un subcampeonato y unos cuartos de final de Concacaf durante su gestión.