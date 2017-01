Refuerzos buscan ser protagonistas

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Los 90 Minutos por la Vida fue la primera prueba para varios refuerzos de los cuatro clubes llamados a pelear por el título.

A diferencia de otras oportunidades, los fichajes no tendrán un proceso de adaptación muy grande, pues los equipos los necesitan con urgencia.

“Es una linda competencia con varios jugadores, pero uno acá viene a demostrar y aprovechar la oportunidad”, explicó el defensor del Saprissa Jordan Smith, que regresó de la MLS.

La consigna de la mayoría de los futbolistas que incorporaron los cuatro tradicionales es que necesitan la mayor cantidad de minutos para poder mostrar un buen nivel.

“La revancha me la da el fútbol, estoy en otro club y quiero jugar la mayor cantidad de minutos y anotar. Jeaustin Campos me pidió que luche con centrales para dar espacio a quienes juegan por afuera y esperar los centros”, comentó Lucas Gómez, delantero brumoso.

Algunos tendrán que lidiar con la obligación de conseguir anotaciones y llenar el vacío de los jugadores que estuvieron el torneo anterior, como es el caso de Jairo Arrieta.

“Nunca me pongo cuotas de goles, pero le he pedido a Dios pelear el goleo. Primero es ayudar al equipo y si los goles vienen, bienvenidos”, señaló el punta florense.

En el caso de Alajuelense, un jugador llamado a llevar la carga de su equipo en el medio campo es José Luis Cordero.

“Me he sentido muy cómodo, me siento feliz, cada vez que me levanto con deseos de ir a entrenar. Estoy contento. Tenemos que hacer lo que hacemos que es jugar fútbol”, comentó el habilidoso volante.

El sábado se inicia el campeonato y los equipos tendrán poco tiempo para afinar detalles; algunos tendrán que hacer ajustes bajo la disputa de puntos.











