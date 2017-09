Dos fichajes destacan en Saprissa; otros dos, aún no

Los refuerzos del Saprissa viven realidades distintas. Luis Stwart Pérez y Henrique Moura son titulares, mientras que Jerry Bengtson y Lemark Hernández han estado en la grada en la mitad de los juegos que se han disputado.

Pérez ha estado en los ocho encuentros del Apertura, en siete de estelar y solo uno en el banco, pero ingresó al terreno de juego. Contabiliza 527 minutos y dos goles.

"Yo sigo trabajando, las veces que me han dado la oportunidad he tratado de dar el máximo en cualquier posición. En ocasiones me toca hacer trabajo distinto, pero lo importante es estar a disposición en el equipo", comentó Pérez, quien anotó el tanto morado en el empate ante Herediano (1-1).

El atacante externó que ese dardo a los rojiamarillos le llenó de confianza para los compromisos que vienen en la Cueva: este domingo a las 11 a. m. ante Guadalupe y el próximo miércoles contra Liberia a las 8 p. m.

"Seguimos hacia el frente. Un gol da la confianza que necesita un jugador y más nosotros que estamos llegando al área para tirar centros o buscar jugadas de mano a mano. Esto nos permite ir ascendiendo", dijo Pérez.

El otro caso es el del defensor Henrique Moura. En cuanto a minutos, es el más regular con 658. Suma siete juegos, se perdió uno por la roja que recibió en el clásico nacional.

Desde su llegada se adueñó del centro de la zaga y ha sido uno de los hombres de confianza de Carlos Watson.

Poco a poco comienza a mostrar ese liderazgo con el que se dijo llegaba a la institución. "Me gusta estar hablando mucho durante los partidos. Con el idioma sufrí el primer mes, la adaptación no fue fácil, pero ya estoy muy bien. Ya comprendo el 100% de lo que me dicen y lo que puedo decir dentro del campo", expresó Moura sobre su constante comunicación que tiene dentro del terreno de juego.

Casos aparte. El hondureño Jerry Bengtson y Lemark Hernández no han tenido la misma suerte que Pérez y Moura.

En el caso de Bengtson, ha estado en cuatro compromisos de estelar y cuatro en la grada por sanción. Ha jugado 373 minutos y festejado en una oportunidad con la morada puesta.

Primero fue castigado con dos partidos por finguir un penal ante Carmelita (4-2), luego recibió cuatro partidos más por aplaudirle en la cara al árbitro Ricardo Montero en el choque contra la Liga (2-0).

Carlos Watson, técnico de la S, considera que el catracho ha sufrido persecución y por ese motivo no ha podido tener la regularidad deseada.

"Hay algunos que van a la cárcel siendo inocentes. Lo de Jerry ha sigo injusto, tengo que decirlo así, sumamente injusto. Si alguien me quiere decir que simuló una falta y es el único jugador en lo que va del campeonato que ha simulado una falta quiero decirles que es mentira. Me da la impresión de que ha sido perseguido y que han sido muy injustos con él", explicó Watson.

Por último, Hernández solo ha podido jugar 125 minutos. Tiene un juego de titular, tres en banca (en dos de ellos no actuó) y cuatro desde la grada.

"Lemark sufrió una intoxicación por alimentos que lo ha hecho perder varios kilos de peso, pero ya se integró a los entrenamientos y está haciendo trabajo con el resto del grupo", reveló Vladimir Quesada, asistente técnico, el pasado 4 de setiembre.

El jugador ya estuvo en el banco de suplentes en el empate contra Herediano (1-1) del pasado sábado.