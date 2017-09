Rándall Azofeifa fue luz del Team en medio de la tormenta

Las nubes se posaron sobre el Rosabal Cordero, la tormenta azotaba con fuerza a los protagonistas y los limitaba para dar emociones, pero en medio del diluvio apareció Rándall Azofeifa para dar la luz suficiente que condujera a la victoria de Herediano 2 a 1 ante Pérez Zeledón y de paso sostener el liderato e invicto.

Rándall dio señales de no inmutarse cuando todos parecían abrumados y con un cobro preciso de tiro libre puso a salvo a sus compañeros.

Los florenses mostraron agresividad desde el inicio, optaron por adelantar líneas y realizar una presión alta hasta con seis jugadores en campo rival, con el objetivo de limitar la salida de los generaleños, recuperar y de inmediato buscar el arco.

La movida táctica le permitió a los dirigidos por Hernán Medford adueñarse del balón y mover los hilos a su antojo en la primera parte, aunque les faltó claridad en la última jugada para concretar sus embates con un buen remate.

Si bien es cierto el Team jugó más en campo sureño, ganó los segundos balones y se vio fuerte con las buenas diagonales al espacio del atacante José Guillermo Ortiz, al final terminó con solo un remate directo en la etapa inicial.

Los florenses no encontraron quien cerrara los embates por los costados y poco a poco se fue diluyendo su empuje, hasta que Pérez logró encontrar algo de calma para trasladar la pelota y asomarse por las bandas con velocidad.

El timonel José Giácone no escondió su enojo al no ejecutar los contragolpes con más precisión y sumar poca gente en las transiciones, lo que derivó en que prácticamente no pesaran en ofensiva y solo registraran un centro con peligro en los primeros 45 minutos.

El pitazo del árbitro Henry Bejarano para ir al descanso mostró a un Hernán Medford molestó por no plasmar en goles el dominio.

Sin embargo, la sonrisa le volvió a Medford apenas en el 49’, gracias a un Azofeifa que no solo es el recuperador del equipo, sino que también carga con la responsabilidad de ser el goleador del club en el Torneo de Apertura, con cinco tantos.

Rándall tiene una maestría en tiros libres y saca a relucir su título cada vez que el equipo más lo necesita.

El experimentado jugador es capaz de tomar la redonda y en segundos tomar las medidas necesarias para enviarla al fondo de las redes del oponente.

Ayer el cobro desde la frontal del área no se coló sobre el lado de la barrera, sino que terminó en el palo que debía defender Luis Aseff, quien también colaboró con una reacción tardía para que el remate potente del 12 rojiamarillo ingresara.

La anotación despertó a los sureños. El estratega visitante logró sumar más gente en ataque y sus pupilos tuvieron una clarísima en los pies de Álvaro Sánchez en el 58’, pero Leonel Moreira reaccionó de buena forma y contuvo.

Que Pérez adelantara líneas no mermó la idea del Team de presionar y, por el contrario, los dueños de casa encontraron más espacios. El mexicano Luis Ángel Landín tuvo un mano a mano inmejorable, pero perdonó en el 60’.

Quien no falló fue Esteban Ramírez en el 81’. El volante apareció para rematar a marco abierto, luego de un disparo de Jimmy Marín, que dejó suelto el cancerbero visitante.

Giácone y sus muchachos no bajaron los brazos, pese a la adversidad y en el 86’ Pablo Azcurra descontó con un cabezazo certero tras el servicio de Sánchez desde la derecha.

El duelo ganó drama, pero Azofeifa siguió brillando, estrelló un balón al palo y probó dos veces más, si bien no anotó.