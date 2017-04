Rándall Azofeifa ya sabe lo que es vulnerar todas las defensas rivales

Ya fuera en acción de balón parado, es decir de tiro libre o de penal, con la pelota en movimiento o hasta de cabeza, el volante Rándall Azofeifa ya sabe lo que es anotarle a los 11 restantes equipos de la máxima categoría vistiendo la camiseta del Herediano.

Azofeifa, cuya mejor arma son los goles de tiro libre, logró concretarle a todos las escuadras y como dato curioso sus últimas dos dianas fueron ante Limón y Carmelita, precisamente los conjuntos que se le habían resistido.

Ahora Rándall espera continuar con su buena racha y seguir sumando tantos para el Team, en el arranque de la cuadrangular final, esté sábado frente al Santos de Guápiles a partir de las 8 p. m. en el Estadio Eladio Rosabal Cordero.

"Más que todo es pura estadística, pero al mismo tiempo es una satisfacción personal. Lo más importante para mí es que esas anotaciones, en su momento, sirvieran para ayudar al equipo, que fuera el beneficiado y contribuyera a que el Herediano ganara", comentó Azofeifa.

En su función de recuperador o volante mixto, el que llegue constantemente al área es complicado para Azofeifa; sin embargo, con el pasar de los años pulió su remates en balón quieto, técnica que le ha dado buenos réditos en los últimos meses, convirtiéndose en un arma fundamental.

"Como le dije, para mí es una gran satisfacción, más si el equipo gana los puntos con los goles que uno anota. Uno está al servicio del Herediano y siempre trata de ayudar porque lo importante es el grupo, así lo debemos plasmar en la cuadrangular final", añadió Azofeifa.

Sin embargo, a pesar de los buenos goles que concretó, el mediocampista florense confesó que para él su mejor tanto fue de cabeza, ante Alajuelense, en la cuadrangular del Invierno 2017, cuando se fue de triplete (5-1) en una noche que resultó inolvidable.

"Además de que es el único gol que he anotado de cabeza, me gustó mucho por la acción en que se generó. Desde que jugaba en Turquía venía trabajando en el timing, es decir, en llegar bien a la jugada, ni un paso más ni uno menos. La jugada estuvo perfecta y solo vi llegar el centro de Gerson Torres. A mí me gustó toda la jugada y por eso me encantó", sentenció Azofeifa.

Incluso, Rándall recordó que mientras vestía la camiseta del Uruguay de Coronado le anotó un gol de tiro libre a su hoy compañero Daniel Cambronero, por lo que manifestó que sabe lo que es anotarle a todas las escuadras de la máxima categoría.

Cómo les anotó Randall

Alajuelense: De tiro libre con derecha, con pierna izquierda en movimiento y de cabeza.

Saprissa: Uno de tiro libre con derecha

Pérez Zeledón: Dos de tiro libre con derecha

Belén: Uno de tiro libre con derecha y de penal

Universidad: Dos de tiro libre con derecha

Santos: De tiro libre con derecha

Cartaginés: de tiro libre con derecha

Liberia: En movimiento fuera del área, con derecha

San Carlos: En movimiento, fuera del área con derecha

Limón: En jugada en movimiento con derecha

Carmelita: De tiro libre con derecha











