Rándall Azofeifa trajó los goles en el mejor momento

Herediano necesitaba una figura y goles previo al juego de este domingo ante Limón y las dos necesidades las suplió con un triplete Rándall Azofeifa.

El mediocampista florenses llevó los hilos del partido sin tener que correr por todo el terreno de juego, pero con la precisión en los pies que lo ha caracterizado siempre.

“Contento porque afinamos unas cosas que teníamos que retomar y que dejamos de hacer en el partido pasado. Tuvimos mucha fineza de cara al gol”, dijo Rándall Azofeifa.

La afición rojiamarilla clamaba por sus pases largos, sus cobros de tiro libre y sus goles; Azofeifa les cumplió.

El herediano solo había jugado contra el Santos de Guápiles y el Saprissa en las dos primeras fechas de la cuadrangular debido a una lesión.

“Era ahora o nunca, personalmente creo que vivir los partido desde afuera no se puede, se sufre demasiado. Uno es parte de un grupo que tiene mucha calidad. Estamos pensando en lo que viene y sabemos que va a estar súper duro”, señaló.

Azofeifa solo tenía un tanto en esta instancia, el que consiguió en la Cueva desde el punto de penal, pero ayer sacó toda su artillería y llegó a cuatro goles en la cuadrangular y nueve en todo el Verano 2017.

“Yo dije que si no estaba al 100% no iba a jugar. No iba a poner en duda algún accionar mío. Tampoco quería ser irresponsable sabiendo que podía afectar al equipo. Al final ya me sentí un poco cansado por el hecho de que estuve dos semanas fuera”, explicó Azofeifa.

Rándall Azofeifa disputará su tercera final con el Herediano y ya tiene dos títulos ganados con los florenses desde el torneo de Verano 2015.











