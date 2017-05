Portero del Municipal Grecia afirma que Paté Centeno le dio la confianza que la Liga le negó

Solo pararse debajo del marco y atajar es un prácticamente un milagro para el arquero Kevin Ruiz.

En el 2015 su carrera parecía terminada, tras sufrir un grave accidente automovilístico, por el que tuvieron que reconstruirle su mano izquierda. Luego quedó fuera de Alajuelense, sin tener claro si encontraría equipo para volver a jugar al fútbol de manera federada.

Sin embargo, dos años después, Ruiz es el arquero titular del Municipal Grecia, que este domingo arrancará la final nacional de la Liga de Ascenso ante Jicaral Sercoba, a partir de las 11:15 a. m. en el estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña.

"El accidente pasó hace dos años. El automóvil en que viajaba se volcó y a raíz del accidente perdí la tapa frontal de la mano izquierda. Perdí los tres tendones extensores y tuvieron que reconstruirme casi totalmente la mano izquierda", comentó Ruiz.

El joven cuidapalos de 28 años comentó que entonces no pensó en el retiro y aunque tenía claro que sería un gran esfuerzo su recuperación, nunca perdió la tranquilidad y todo lo dejó en manos de Dios para volver a las canchas.

"Dios siempre premia a la gente esforzada. Él sabe mis dolores, mis alegrías, mis aflicciones. Después del accidente yo me acerqué a Él, confié en su poder y estaba seguro que con el esfuerzo y trabajo me iba a recompensar porque tiene grandes cosas para mí", indicó Ruiz.

Para el portero, oriundo del barrio el Carmen del Alajuela, volver a jugar no fue sencillo, máxime que tras la cirugía y la rehabilitación no tenía la confianza de su club, según cuenta. Fue Wálter Paté Centeno quien le dio la oportunidad, primero en el Puntarenas FC y ahora en el Municipal Grecia, ambos conjuntos de la Liga de Ascenso.

"En Alajuelense habían dudas de mi recuperación. Sé que varios equipos llamaron a la Liga a preguntar por mí, de cómo había quedado, pero ellos decían que había quedado mal. Lo sé porque algunos presidentes de otros clubes me dijeron que esa fue la respuesta. Pero Paté me abrió las puertas primero y acá estamos. Wálter me dio la confianza y por eso soy fiel a su idea, porque son pocas las personas que se acercan a apoyarlo a uno en estas circunstancias" dijo Ruiz.

Esa confianza la devolvió con creces el arquero alajuelense como figura determinante en semifinales, al detenerle cuatro penales a Turrialba en el juego decisivo de vuelta, luego de dos empates 1-1.

"La verdad, yo no hablo de revanchas en el fútbol. Soy una persona que me entrego al máximo, porque no sé si es el último partido que voy a jugar, no sé si hay un mañana, porque así me lo enseñó la vida. Lo importante es que hoy estamos en la final y estamos muy cerca de lograr nuestro objetivo con Grecia, tras ganar el Clausura, pero es claro que tenemos un gran rival al frente", aseguró Ruiz.

Para el guardamenta griego su buen nivel no es casualidad, pues aseguró que aprendió de los grandes colegas y eso lo demostró en el torneo de la Liga de Ascenso.

"Siento que aprendí de los mejores. Para mí fue un proceso, porque estuve en la Liga durante muchos años. En cada entrenamiento tuve grandes compañeros como Patrick Pemberton, Alfonso Quesada y Dexter Lewis. De ellos aprendí mucho porque son grandes porteros y absorbí todas las cosas buenas que me pudieron enseñar, las puse en práctica y me ayudaron a crecer como futbolista y persona", manifestó Ruiz.











