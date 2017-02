Philippe Moggio (Secretario General de Concacaf): 'A corto plazo es muy difícil que la Copa Oro salga de Estados Unidos'

Philippe Moggio, Secretario General de Concacaf, asumió su cargo en junio del 2016 y aunque pretende realizar cambios en la confederación, como el posible aumento de 12 a 16 selecciones en Copa Oro, reveló que es poco factible que este certamen salga de Estados Unidos y se realice en Centroamérica.

Moggio, colombiano de 43 años, está de visita en Costa Rica por motivo del premundial Sub20, pero atendió a los medios para explicar el norte hacia el que se encamina la organización. Entre otros temas señaló que la razón por la que los equipos mexicanos y estadounidenses fueron ubicados en la segunda ronda de la Liga de Campeones es por la forma en la que compitieron y el dominio que mostraron.

Además, el dirigente recalcó que uno de los puntos más complejos es recuperar la credibilidad luego del escándalo por el FIFA Gate en 2015. Por otra parte, el dirigente afirmó que aún no están definidos los cupos que tendrá Concacaf al incrementarse en 48 los participantes en mundiales.

¿Se darán cambios significativos en la Copa Oro?

No es un análisis de reformas, va más de la mano de cómo podemos mejorar la competencia. Se está evaluando si para el 2019 se incrementa a 16 equipos participantes (actualmente son 12), analizando cuál es el beneficio económico y competitivo. Además, nos encantaría analizar el llevar esta competencia fuera de Estados Unidos, porque al final es un certamen de confederaciones, pero tiene un impacto económico importante y este evento nos ayuda a fondear mucho del desarrollo que existe a nivel de confederaciones. Todavía no tomamos decisiones, pero se está analizando todo.

¿Es factible hacer una Copa Oro en Centroamérica?

Sí es viable, pero no tiene que ser un formato que se llame Copa Oro. Estamos analizando todas las competencias que tenemos y cómo podemos llevarlas a otros países, fuera de los torneos de desarrollo. Todo está en la mesa como parte del análisis.

Entonces, ¿difícilmente la Copa Oro saldrá de Estados Unidos?

A corto plazo es muy difícil pensar que la Copa Oro salga de Estados Unidos. Estamos analizando la del 2019, pero ese torneo se jugaría en Estados Unidos, aunque aún no se sabe cuántos equipos participarán. Los diferentes formatos de competencia los analizamos a más largo plazo.

¿Se puede seguir haciendo la Copa América de la misma manera que la del centenario?

La Copa América Centenario fue un éxito para todos: Conmebol, Concacaf y las selecciones que participaron. Nos encantaría evaluar la posibilidad de hacer un torneo de ese estilo, pero ahora estamos enfocados en la Copa Oro de este año, por lo que se podría explorar a largo plazo. Sin embargo, por ahora no tenemos planes para determinar si es posible o cuándo.

¿Qué criterio se utilizó para que los equipos mexicanos y estadounidenses no disputen la primera ronda de la Liga de Campeones de Concacaf?

La decisión se tomó simplemente por cómo han competido. Tienen la trayectoria más amplia y merecen tener esos cuatro equipos cada uno. Las decisiones que tomamos son para ampliar la competencia al nivel más alto y por eso incrementar de ocho a 16 equipos, para que los países tengan más participación en todo el torneo; una muestra es que en Costa Rica se pasó de dos a tres clubes. Además, queríamos que el torneo cayera en el año calendario y no como antes, que era mitad y mitad.

¿Los clubes de México y Estados Unidos se merecen no jugar la primera ronda de la Liga de Campeones?

Las decisiones se toman por lo que pasa en la cancha. México casi siempre ganó la Liga de Campeones y ha tenido la participación más relevante, así que se mide a nivel competitivo. Además, hay un aspecto comercial porque es una realidad lo que van a jalar estos equipos. El que Costa Rica tenga un equipo más para participar aumenta la posibilidad para subir la relevancia en la misma liga.

Se tiene la percepción que con esta decisión se beneficia a México y Estados Unidos, ¿se le podrá competir a ellos por parte de los centroamericanos?

Para nosotros es muy importante seguir elevando la competencia en Centroamérica. Todo se va a evaluar, no quiere decir que se va a seguir con cuatro equipos de México y Estados Unidos, sino que veremos cómo se perfila el resto de la región, para que exista un balance deportivo en el que todos tengan el mismo chance. El número de equipos que entran a la Liga de Campeones se seguirá evaluando a medida que entramos en el nuevo formato.

¿Este formato de la Liga de Campeones es un piloto y puede cambiar?

No es un formato piloto, se evaluó muchísimo con todas las partes. Cuando se toman este tipo de decisiones no todos van a quedar contentos, pero logramos los objetivos que buscábamos. Sin embargo, a medida que vamos avanzando podemos evaluar cuántos cupos hay por país y como se puede incrementar la competencia a nivel de Centroamérica y el Caribe.

¿Qué Concacaf se encontró desde que asumió en junio, tras el escándalo por el caso FIFA?

No era lo que me esperaba, porque sinceramente me esperaba una confederación más desorganizada. Sin embargo, la labor que ha venido haciendo la Concacaf después de la crisis de hace poco más de un año es poner en pie una serie de reformas muy importantes a nivel administrativo. Son reformas que se han pasado a los mismos miembros. Entré en un momento en el que esto estaba bien avanzado y me dio la libertad de enfocarme en canalizar la administración de la mejor forma posible.

"Lo que se ha implementado es una reorganización tratando de enfocar el talento que tenemos a nivel interno, que ha venido haciendo una labor muy buena, sacó adelante una Copa América Centenario y pasó este capítulo mirando hacia adelante. Además, parte del enfoque ha sido analizar todas las competencias que tenemos dentro de Concacaf, entendiendo cuáles son los objetivos de los torneos, los legados y cómo ejecutarlas más efectivamente. De hecho, este premundial en Costa Rica es uno de los buenos resultados porque se está haciendo de la mano con la Federación de Costa Rica y es una forma nueva de trabajar con nuestros miembros.

¿Lo más difícil al asumir fue recuperar la credibilidad en los dirigentes?

Al asumir me encontré una base de ejecutivos que tienen las mejores intenciones para elevar el fútbol en nuestra región. Sabemos que hay una imagen que debemos cambiar y esto no se logra de la noche a la mañana, sino que es a largo plazo. Tenemos que ganarnos de nuevo la confianza de nuestros aficionados y nuestros socios.

¿Cuáles son las reformas más urgentes que necesita de Concacaf?

Las reformas son a nivel administrativo y con la transparencia que se está teniendo. El balance de chequeo que existe por medio del consejo, a quien le reporto directamente y al que la administración de Concacaf le reporta directamente, ha cambiado 100%. Para cualquier decisión importante se necesita una aprobación del consejo, para que no exista este desbalance de poder que cae sobre una sola persona, como de pronto sucedía en el pasado.

¿Se puede realizar un Mundial 2026 en Concacaf?

Es hora de que un mundial regrese a nuestra confederación, porque no tenemos uno desde Estados Unidos 1994. Es factible que regrese, tenemos tres países (Canadá, México y Estados Unidos) que independientemente pueden organizar una Copa del Mundo ya incrementada a 48 naciones y también lo pueden hacer en conjunto. Estamos apoyando para convencer a FIFA.

¿Qué tanto le ayudará al área el incremento de las plazas para el Mundial?

Lo único que es seguro es que la cantidad de cupos aumentará para Concacaf y serán más de los 3,5 actuales. Sin embargo, aún no se determina el número exacto. Esto se determinará mirando cómo ha competido Concacaf con respecto a las otras confederaciones y cuál es la dinámica económica.

¿Se realizará una sola eliminatoria en América para asistir al Mundial?

No es algo que se esté contemplando. Son dos confederaciones separadas, cada una maneja sus eliminatorias de forma independiente y así seguiremos trabajando en todas las competencias.











Comparta este artículo Deportes Philippe Moggio (Secretario General de Concacaf): 'A corto plazo es muy difícil que la Copa Oro salga de Estados Unidos' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Philippe Moggio (Secretario General de Concacaf): 'A corto plazo es muy difícil que la Copa Oro salga de Estados Unidos' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.