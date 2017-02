José Giacone: 'Fue un robo, no una situación de incapacidad'

San Isidro del General

José Giacone no pudo contenerse y explotó contra el árbitro Jeffrey Solís, luego de que el central sancionara un penal en el minuto 90+7 por una mano inexistente de Lucas Meza, que a la postre convirtió en gol Rándall Brenes para decretar el 1 a 1 final.

Giacone señaló a Solís por “deshonesto” y afirmó que el fútbol de Costa Rica "está raro", ya que se perjudica a los equipos tradicionales y no pasa nada. El timonel fue más allá y reiteró que fue muy grave lo que sucedió en el estadio Municipal, luego de que le arrebataran dos puntos que los pudieron haber catapultado al liderato.

¿Le robaron el triunfo?

Nosotros perdimos la posibilidad de ser líderes por un acto que no se da por incapacidad... pongo en tela de juicio la honestidad. Este árbitro (Jeffrey Solís) tienen muchos años de dirigir. Este partido podía durar 10 minutos más hasta que empatara Cartaginés.

"El árbitro dio tres minutos y se jugaron ocho. Hoy (sábado) fue un robo, no fue una situación de incapacidad. Si es malo, es para los dos, pero eso no pasó. Vamos a tener que hacerle 20 goles a un equipo grande que venga acá para poder ganar, porque sino van a seguir pasando estas cosas y el partido no va a terminar hasta que nos ganen o nos empaten.

"Nunca hablo de los árbitros, pero estos dos puntos luego nos pueden hacer falta para clasificar. Lo que impartieron en este estadio no fue justicia, sino injusticia. Ahora quiero que mi presidente se reúna con Ricardo Cerdas (presidente de la Comisión de Arbitraje) porque no puede ser que se reúnan solo con los tradicionales. Está raro el fútbol acá. Por no ser tradicionales no somos parte del negocio, será porque no vendemos".

¿Pedirán que Jeffrey Solís no pite más en Pérez Zeledón?

Espero que no pite nunca más en Pérez Zeledón porque lo de hoy fue grave, pero no por incapacidad, sino que fue deshonesto.

¿Siente que no es algo en su contra, sino contra los equipos no tradicionales?

No sé, solo juzgo lo que me pasó hoy (sábado). Lo que pasa es que de ahora en adelante me tengo que quedar callado porque si doy un paso fuera del área técnica me van a expulsar.

"Tengo rato de no hablar del arbitraje, pero esto fue una vergüenza. Este estadio con la nueva iluminación era una fiesta, todo el pueblo estaba metido con el equipo, pero el árbitro dio tres minutos (de reposición) y no lo terminó hasta que nos empataron el partido.

"No me puedo quedar callado cuando pita penal, luego de un remate que le pega en la pura cara a Lucas Meza. Estaba esperando que se metiera el balón al área para inventar un penal. Después queda bien con Cartaginés y tal vez lo eligen para dirigir las semifinales; así se acomodan con los equipos grandes".

¿Qué valoración hace del juego?

El equipo rival vino a buscar su punto, a hacer tiempo todo el juego y al final hizo su negocio. Lo que no nos dimos cuenta era que el rival jugaba con 12, porque el partido lo define la figura de la cancha: el árbitro.

¿Le sorprende que un equipo de Jeaustin Campos pierda tiempo?

Jeaustin está en un momento en el que tiene que putuar y es valida cualquier situación táctica que proponga. Jamás voy a criticar a un colega y Jeaustin es mi amigo. Él hizo su negocio y es cosa de él.

¿Se le ve otra cara a Pérez Zeledón?

El equipo va agarrando forma de a poco. Sabía que de entrada iba a costar. Era lo que más debía destacar, pero no me siento bien por la injusticia que vivimos.

"Estoy muy orgulloso por mis jugadores porque se han entregado al máximo e hicieron un gran partido a nivel defensivo y ofensivo. Pérez Zeledón fue superior en el trámite del juego, pero esto no es de merecimientos, hay que hacer los goles. Sin embargo, nos vamos indignados porque esto fue una injusticia".