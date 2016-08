Pedro Navarro, árbitro del San Carlos-Alajuelense: 'No es bonito cometer errores de esa magnitud'

Polémica decisión marcó rumbo del partido

Redacción

Luego de cometer un grueso error, al pitar una falta de penal inexistente en el juego San Carlos-Alajuelense, el árbitro Pedro Navarro reconoció a La Nación que su decisión marcó el destino del partido. Y con resignación acepta la posible sanción que le aplicará la Comisión de Arbitraje.

El domingo pasado, Navarro decretó una pena máxima a favor de la Liga cuando el marcador estaba a favor de los sancarleños 1-0. En el minuto 80, el juez observó mano de Cristian Montero cuando en realidad el balón impactó en su rostro.

Según el silbatero "cuando un árbitro falla no tiene perdón". Así lo expresó en la siguiente entrevista cedida a este medio.

¿Cuál es su criterio sobre el primer penal que pitó en contra de San Carlos?

La toma de televisión es tan clara y elocuente que deja ver que mi decisión fue un error.

¿Cómo asume su equivocación?

Es bastante complicado, porque uno aprecia una cosa y la verdad fue otra. El asunto te golpea un poco más, por decirlo así, porque se afectó un resultado. Mi decisión tuvo completa incidencia en el resultado del partido, independientemente de que en la segunda acción la cámara muestre que sí hubo penal.

El peso del primer penal es mayor...

Claro, porque si no se sanciona no sabemos que hubiera pasado después. Lo cierto es que el árbitro no hubiera fallado y afectado el marcador.

¿A raíz de lo ocurrido usted les ofrece disculpas a los sancarleños?

Una disculpa pública no deja de ser complicado; lo que puedo decir es que lamento haber errado en ese momento, haberles fallado a mis jefes, a la afición de San Carlos y a la afición de Costa Rica.

"Fue un error y, lo asumo como tal, con mucha seriedad y responsabilidad. Hay que dejar claro que lo sancioné muy seguro, porque vi un movimiento de la mano de Cristian Montero hacia el balón. Sin embargo no fue así, las tomas son demasiado claras y fallé, me equivoqué".

¿En qué momento se enteró de la equivocación, en el propio estadio o después?

En el mismo estadio cuando entré al camerino y prendí mi celular empezaron a llegar los videos, y ahí me enteré de que había cometido el error. Del mismo modo uno lo palpita en la cancha, pese a que en el momento se siente seguro.

¿Qué sensaciones experimentó al ver que falló?

No es bonito equivocarse ni cometer errores, al menos de esa magnitud, sin embargo, cuando pasa lo que ocurrió ahí y hacés que un equipo pierda el trabajo que hizo, la afectación es mayor.

¿Qué le faltó para apreciar mejor la jugada?

Estar mejor ubicado, quizás con un metro más a la izquierda hubiera tenido otro ángulo para ver que la pelota le pega en la cara a Montero. Eso hubiera evitado el error óptico de ver una mano dentro del área.

¿Pudo salir con normalidad del estadio, por qué el juego finalizó caliente por su actuación?

Salimos tranquilos, había poca gente afuera. Un aficionado se me acercó y me dijo 'Navarro, con esto ya te podés retirar'. Me quedé hablando con él y no pasó nada. Otra cosa que pasó fue que recibí como 50 mensajes a mi cuenta de Facebook de sancarleños haciéndome ver mi error, pero todas con respeto, salvo un par de personas.

"A todas les respondí, es más, desde Ciudad Quesada hasta Cartago, donde vivo, pasé todo el viaje respondiéndole a la gente, con educación, explicando lo que pasó. Me escribió gente desde Chicago (EE. UU.) preguntándome por qué pité el penal. Les hice ver que mi intención nunca fue afectar al equipo".

¿Cuál es su posición ante un eventual castigo de parte de la Comisión de Arbitraje?

Desgraciadamente los árbitros estamos expuestos a ese tipo de acciones. ¿Es injusto? Bueno, en la vida qué es justo. Tengo que asumir mi responsabilidad.

"En el fútbol los árbitros somos diferentes a los jugadores, porque cuando estos fallan, más bien se les motiva; los demás futbolistas salen en defensa y hasta el entrenador lo defiende. En el caso del arbitraje no, porque cuando vos te equivocás, todo el mundo quiere sangre, sanciones y ver al árbitro en la cruz. Cuando fallás en el arbitraje te mandan al congelador; esa es la realidad de nosotros. No se trata de aplaudir o alcahuetear la mediocridad pero cuando uno se equivoca así, nada agradable vendrá de parte de la Comisión de Arbitraje".

