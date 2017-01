Pedro Leal: 'Pensé que no iba a volver a jugar'

Selección Nacional

Pedro Leal experimentó lo que es sentirse casi en el olvido, pues su familia y su pareja fueron su único apoyo.

Luego de ser mundialista juvenil en Egipto 2009 y pasar al fútbol europeo, parecía que tendría una exitosa carrera en el balompié profesional, pero todo cambió.

Una lesión en el ligamento cruzado de la pierna izquierdo lo dejó 14 meses fuera de acción y con la incertidumbre de si iba a regresar a las canchas; sin embargo, su persistencia y coraje lo tienen hoy en el plantel que viajará la tarde de este miércoles a Panamá, para disputar la Copa Uncaf del 13 al 22 de enero.

"A mí me marcó mucho la lesión de ligamento, que se complicó más de la cuenta y dilaté año y medio sin jugar. Fue un lapso en el que pasé momentos difíciles, hasta pensé que no iba a volver a jugar fútbol. Se dieron muchas situaciones que no debieron pasar", recordó Leal.

"Por ejemplo, en Puntarenas, donde pertenecía entonces, duraron mucho para la operación y se dieron otras situaciones que no valen la pena recordar. Ahora lo importante es que hay otras circunstancias; el fútbol me está dando otro chance".

Pedro recordó que pese a la difícil situación, no pensó en el retiro definitivo del fútbol, pero le quedó claro quiénes son sus verdaderos amigos.

"En aquellos días, con la lesión, solo tu familia te apoya, pues te quedas sin equipo, nadie te quiere, tocas puertas en todo lado y nadie te da chance pese a ser mundialista Sub-20 y haber estado en el FK Sénica de Eslovaquia (2011) jugando por un año. Son momentos donde te pasa de todo por la cabeza y solo con la ayuda de Dios es que se puede salir adelante, porque si estoy aquí, es porque Él tiene cosas grandes para uno", confesó Leal.

"En Europa a mí me fue bien, tuve regularidad y las personas más cercanas saben que no me quedé porque al final no se finiquitó la opción de venta. En Puntarenas pusieron trabas, pidieron mucho dinero y mi representante también quería lo suyo. Cada quien jaló para su lado y aunque regresé a Puntarenas y di lo máximo, se dio la lesión en 2012".

El defensor de Carmelita, de 27 años, espera aprovechar el llamado a la Tricolor para consolidarse en el grupo de Óscar Machillo Ramírez, sino también para darle un nuevo aire a su carrera deportiva.

"Espero en Dios que este chance que me dio le cuerpo técnico me ayude a continuar mejorando. Es un orgullo estar en la Selección Nacional, por algo es la mejor de la Concacaf, tiene jugadores de calidad, grandes profesionales que juegan tanto a nivel nacional como internacional. Estar acá demuestra que uno tiene calidad", añadió Leal.

"?asaron casi dos años para volver a estar a un buen nivel, y para ser tomado en cuenta por el técnico Óscar Ramírez. Ahora confío en aprovechar esta oportunidad, tener participación en la Uncaf y estar en el grupo que disputa las eliminatorias a Rusia 2018".











