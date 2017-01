Gerente deportivo de los morados afirma que no está conforme porque el equipo registra un 50% de rendimiento en cuatro fechas.

Deportes Paulo Wanchope: 'El desenvolvimiento del equipo (Saprissa) no ha sido bueno'

Paulo César Wanchope, gerente deportivo de Saprissa, no esconde que los morados están en deuda en el inicio del Torneo de Verano 2017.

En una entrevista con La Nación, Wanchope afirmó que no esperaban tener seis puntos de 12 posibles. Además, reconoció que el conjunto tibaseño no se ha visto sólido en defensa ni en ataque, por lo que deben mejorar de inmediato para no perder más terreno y llegar en buen nivel al duelo de cuartos de final de la Concacaf ante el Pachuca, el 21 y 28 de febrero.

Paulo espera que todo cambie con la incorporación de los seleccionados Danny Carvajal, Ulises Segura, Marvin Angulo, así como el panameño Rolando Blackburn y los refuerzos Álvaro Saborío y el brasileño Anderson Leite.

¿Esperaba que el inicio del torneo fuera complicado para Saprissa?

La expectativa era empezar bien y fuerte por los jugadores que tenemos y la confianza que tenemos en los muchachos que iniciaron el torneo. El desenvolvimiento del equipo no ha sido bueno desde el primer juego. Contra San Carlos no fue un partido bueno, ante la UCR mejoramos un poquito, frente a Carmelita dimos un paso más arriba, pero contra Cartaginés volvimos a caer.

"No hemos tenido solidez con la pelota y sin el balón. No hemos defendido bien como bloque y de igual forma tampoco hemos atacado bien, aspectos en los que fuimos muy sólidos en el campeonato anterior".

En cuanto a puntos están a solo cuatro del líder, Cartaginés. ¿Al menos esto le satisface?

Esa no es la idea, tenemos que ser muy críticos y para mi concepto deberíamos estar mejor. Aunque no estamos muy lejos, Saprissa debería estar mejor.

"Hay una serie de factores que podrían influir, entre ellos lo de los jugadores en Selección, tanto en la Mayor como en la Juvenil, y el no tener mucho descanso. Cuando un futbolista termina un torneo, el cuerpo y la mente tienden a relajarse un poquito y no es fácil activarse de nuevo para competir. Sin embargo, más allá de esto la expectativa era estar mejor".

Antes que el torneo local, ¿la prioridad es el juego contra el Pachuca por la Concacaf?

Todo debe ir paralelo. Tenemos que competir de la mejor forma, debemos subir nuestro nivel y sabemos que nuestro ritmo de juego estará mejor contra el Pachuca; sin embargo, la idea es avanzar, alcanzar el primer lugar y quedarnos ahí en el campeonato nacional, de la mano de esto irá la preparación para la Concacaf.

¿Mynor Escoe seguirá en el equipo y será tomado en cuenta?

Él (Escoe) está de lleno con Saprissa y si existe o sale una posibilidad de préstamos para él, es probable que se haga efectiva y, de lo contrario, se quedará dentro del grupo.

Sobre Douglas Sequeira. Paulo César Wanchope, gerente deportivo de Saprissa, prefirió no revelar los detalles por los que se dio el despido de Douglas Sequeira, quien ejercía como entrenador de las divisiones menores de los morados.

Wanchope recalcó que es una decisión tomada, no hay vuelta de hoja y se hizo en “pro de los objetivos que se quieren lograr en el club”.

De esta forma, Paulo salió al paso de los cuestionamientos de la salida de uno de los ídolos de los tibaseños, de quien el propio Juan Carlos Rojas, presidente de la S, señaló tiempo como el timonel del futuro del equipo.

¿A qué se debe la salida de Douglas Sequeira?

Se le informó ayer (lunes) de que se prescindía de sus servicios. Sé que él (Douglas) está dolido y está hablando con los medios, pero fue una decisión que se tomó en pro de los objetivos que se quieren lograr acá (Saprissa). No voy a ponerme a mandar mensajes por medio de la prensa.

¿Por qué Douglas no continuó en el proyecto?

No tengo por qué dar explicaciones en la prensa y tampoco me voy a prestar a decir cosas ni a responderle al señor Douglas por los medios.

¿A Douglas se le dieron las explicaciones?

Me mantengo en lo mismo. Es una decisión tomada, sé que es duro y complicado, pero ya se tomó una medida hacia dónde quiere ir la institución. Él va a estar dolido, es obvio y comprensible.

¿Douglas no se ajustaba a su objetivo deportivo?

No le daré más vueltas a lo de Douglas. Tengo una responsabilidad grande con la institución y aquí se están haciendo cosas muy buenas. Desgraciadamente, se hace eco de lo malo o de algún problema. En un año que tengo de estar acá, todas las divisiones menores llegaron a finales y han quedado campeonas, cosas que no pasaban con frecuencia antes. Además, el primer equipo ha logrado dos campeonatos, se fueron jugadores importantes y el club se vio beneficiado.

¿La pasantía de Douglas en Sevilla la pagó Saprissa?

En un principio Douglas indicó que iba a costear todo y que luego vería si el club le reconocía algo. Tengo entendido que así fue, pero no sé si le costearon todo o una parte.

Ya que se invirtió en una pasantía para Douglas, ¿no se le sacó provecho a esto?

Repito que él (Douglas) pidió el permiso, compró todos sus tiquetes y lo relacionado con el hospedaje y después hizo una solicitud al club, pero no sé si se le costeó todo.











