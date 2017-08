Paulo Wanchope: 'Era el momento de hacerme a un lado y seguir con lo mío'

¿Cuál es la razón de su salida del Saprissa?

Esa renuncia la presenté desde la semana pasada y obvio venía el clásico y no queríamos ser una distracción. En el plano personal estuve en la pretemporada del Manchester City y tuve la oportunidad de conversar con (Josep) Guardiola. Nunca he escondido mi ambición de seguir preparándome en mi crecimiento personal como entrenador y bueno, tomé la decisión.

"Es el momento, no podía tomarla en la pretemporada o al terminar el campeonato anterior, porque no iba a ser irresponsable de mi parte dejar el equipo. Ya el equipo está armado, las transferencias se cierran el 31 de agosto y hay satisfacción en la conformación de la planilla y era le momento de hacerme un lado y seguir con lo mío. Quiero tener una pasantía de uno a dos meses en Europa y eso requiere tiempo y era imposible dedicarse a los dos".

¿Cómo queda el equipo?

Hay gente buena, muy valiosa. Ahora llega un gerente general como es Alberto Blanco quien puede capitalizar los proyectos. Con Evaristo Coronado hemos estado cerca y los cambios desde que ingresé han sido positivos. En las divisiones menores no habíamos sido protagonistas en los últimos años, por lo que cambiamos métodos de trabajo y los perfiles, al punto que la categoría Prospectos del Saprissa va a ser el soporte del club. Hicimos cambios, reactivamos los fogueo internacionales, Sub-17 estuvo en Dallas, Estados Unidos, la juvenil en Portland y la Sub-15 va para Japón con todo pago.

¿Siente que estos proyectos junto con los títulos son sus mayores logros?

Claro, los títulos con el primer equipo y otras decisiones que no se van a ver hoy, pero se van a ver en el futuro y serán muy importantes, como el caso de la categoría Prospecto, donde el profesor Gustavo Peraza y sus colaboradores hacen un buen trabajo y son el futuro del Saprissa. Para mucha gente no es llamativo hoy en día, pero en el presente y futuro, son cosas importantes en la base del club.

¿Qué le quedó por hacer en el Saprissa?

Ahí están las bases, hay método, un estilo y los perfiles están documentados. Al plan que se presentó hay que darle seguimiento y el control necesario para que las cosas marchen bien y si se quieren agregar otros al plan, bienvenidos sean. Lo importante fue dejar una huella y que el club siga creciendo.

¿Pudo desarrollar todo su potencial como gerente?

Sí claro, aquí lo importante son las personas que están colaborando con el proyecto. No es cualquier persona que puede estar a cargo niños y jóvenes y que tenga experiencia. Reclutamos gente de mucha valía y esa es la clave, que todos estén en sintonía con la filosofía que se desea implementar.

Con todo el proyecto en marcha, ¿fue difícil hacerse a un lado?

Sí claro, no es fácil, porque uno sabe el rumbo que iba a llevar el proyecto. La gente no va a entender lo que se hace en divisiones menores, no va a entender que la semilla, la base, son estos niños con nueve, diez, 11 años y no todos pueden visualizar eso. Además, estaba ilusionado con el proyecto porque lo fuerte está en la categoría Prospectos. Un caso específico fue el del arquero Patrick Sequeira, de quien algunos dudaban de su capacidad, incluso dentro del club, pero pudimos convencerlos y dichosamente Patrick está a préstamo en España. Para la afición lo importante es quedar campeón, pero estábamos para las cosas que no se ven y que se desarrollen de la mejor manera.