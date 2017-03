Paulo Wanchope: 'Habría sido otra historia si hubiésemos tenido el equipo que había quedado campeón'

Fútbol Nacional

Paulo César Wanchope, gerente deportivo del Saprissa, asegura que para hacer un análisis profundo de la eliminación de la Concacaf debe esperar al cuerpo técnico para hacer valoraciones, pero revela que problablemente hubiese sido otra historia si no se hubieran dado las salidas de esta temporada, pues el club se quedó sin Adolfo Machado, David Guzmán, Francisco Calvo, Rolando Blakburn y Álvaro Saborío —llegó , pero se retiró—.

Wanchope defiende al futbolista Dave Myrie de las críticas que la afición le ha hecho en las redes sociales. En su criterio, la S le ha tenido que hacer frente a muchas inclemencias en esta temporada, pero tiene mérito por estar luchando los primeros puestos del torneo nacional, certamen en el que deben centrarse para lograr el bicampeonato y superar así el trago amargo de la goleada 4-0 sufrida ante el Pachuca.

¿Qué análisis profundo hace de la eliminación frente al Pachuca?

Análisis profundo aún no se ha hecho porque hay que esperar que llegue el cuerpo técnico y que hablemos de lo que fue la competencia internacional para tomar decisiones furturas.

Daba la impresión de que el Pachuca no era tan superior luego de lo mostrado en el juego de ida, ¿esperaba un 4-0 en la vuelta?

Se dio, el resultado se dio, ellos tienen tres jugadores que hacen diferencia, los tres en punta y todo el mundo lo vio. Hirving Lozano, Jonathan Urretaviscaya y Franco Jara, la verdad que son de mucha calidad y el Pachuca es una organización que ya tiene su tiempo de trabajar y esos son los objetivos claros de ellos. Es tan así que por Lozano hubo un club europeo que ofreció $15 millones y aún así Pachuca dijo que se iban a esperar. Nosotros, en el país, tanto nuestro club como todos los de Costa Rica no tenemos esa posibilidad, hay que entender otras cosas aunque por ahí va a sonar como excusa.

¿Por qué lo dice?

Específicamente porque hay que ver cuáles fueron las últimas planillas de Saprissa que campeonizaron en este torneo, en 1993 y en el 2005. En el 93, si no me falla la memoria estaban Rolando Fonseca, Juan Cayasso y Erick Lonis, jugadores consolidados, que eran importantes en la Selección. Igual en el 2005. que estaban Gabriel Badilla, Álvaro Saborío, Rónald Gómez, José Francisco Porras, también consolidados en la Sele.

"Hoy se van rápido de los países y es difícil retenerlos aunque sea un año, más un equipo consolidado como nosotros, que sí sufrimos en diciembre porque tuvimos que dejar ir algunos elementos importantes y sobre la marcha hacer un equipo, pero bueno, son cosas que se tienen que decir y analizar".

¿Es claro que al desprenderse de sus figuras se vio la diferencia con los refuerzos que llegaron?

No se puede malinterpretar porque sí nos reforzamos, trajimos nuevos jugadores, pero esos nuevos también tienen que adaptarse al equipo y hay que hacer equipo, en esa búsqueda del once ideal para la competencia internacional estuvimos desde diciembre. Lo buscamos sumado a las lesiones y todo. Considerábamos que lo habíamos encontrado, pero no fue suficiente. Yo creo que hubiese sido otra historia si hubiésemos podido tener el equipo que había quedado campeón, ya había equipo, ya era un equipo sólido, pero ahora tenemos que rearmar.

"Ahora hay que ver cómo podemos solventar eso y sobrepasarlo para que podamos ser grandes protagonistas en el fútbol internacional".

¿Ahora cuál será el paso a seguir?

Ahora es unir toda la concentración 100% en el campeonato nacional, que estamos cerca del primer lugar y estamos en buena forma en el campeonato nacional y enfocados en el bicampeonato. Eso va a ser un aliciente importante para toda la afición.

¿Qué análisis hace de las críticas a Dave Myrie?

¿Cuándo no han habido críticas sobre un jugador, como por ejemplo con Danny Carvajal con todo lo que le ha dado a Saprissa y de igual al mínimo error otra vez vuelve la crítica? Todos hemos vivido eso, igual yo como jugador. Otro ejemplo es David Guzmán, tantos años que estuvo en el club y vea lo que es hoy, se fue a Portland, se fijaron en él y por algo será, por las condiciones que tiene y el trabajo que ha hecho.

"No veo porqué buscar ahora culpables, estamos todos en esto, mi persona en la parte deportiva, y bueno, todo el cuerpo técnico y jugadores estamos en esto".

Hay jóvenes como Jorman Sánchez, Adrián Chévez y Carlos Villegas. ¿Ahora que ya no están en dos torneos los seguirán usando y les seguirán dando la oportunidad?

Sí y sobre todo para no pasar lo que sufrimos en diciembre, porque todos los diciembres va a hacer lo mismo ya que se abre la ventana en la MLS. Vamos a reactivar los torneos internacionales en nuestras divisiones menores, ya hemos hecho algunas llamadas y por ejemplo la U-15 ya va para Japón, la U-17 y U-20 están cerca de cerrar una gira a Estados Unidos. Queremos reactivar ese torneo internacional que hacia Saprissa acá también. Yo creo que eso ayuda mucho y se dejó de hacer por una u otra razón, pero hay que reactivarlo, sobre todo el Saprissa, porque cada torneo se van a ir jugadores y tenemos que darle roce internacional a los jóvenes.

¿Qué pasa ahora con Roy Miller, lo podrán usar el domingo o ya no más?

En un principio el trato con el Portland Timbers era que no seguía si quedábamos eliminados en la Concacaf, pero estamos viendo si por lo menos puede jugar este domingo, eso tendría que hablarlo en estos días.

¿Cómo está el tema de la renovación de contrato con Fabrizio Ronchetti?

Todo eso se va a hablar, ahora estamos en medio campeonato, estamos en una etapa importante de clasificación de quedar primeros, luego vendrá la cuadrangular y posteriormente tendramos eso claro. Ojalá ya con el campeonato nos podemos sentar a hablar de eso, por el momento con nadie, ni con un jugador hemos hablado de renovaciones, pero primero hay que sacar esto adelante.

¿Esperaba así el Torneo de Verano?

Es una bonita sorpresa, la verdad, todos queremos que haya buena competencia y que todos suban el nivel y lo han hecho, para nosotros ha sido duro y complicado porque hemos tenido que afrontar dos torneos y por todo lo que pasó de lesiones, y todavía seguimos con más por el caso de Anderson Leite. Hemos tenido que lidiar con todo eso y aún así estamos en la pelea.

¿Cómo ve a Alajuelense en el campeonato?

Es que no sabemos lo interno, no sabemos los objetivos que tienen ellos, no sabemos lo que han hablado con el técnico-gerente Benito Floro y la dirigencia, no sabemos qué tienen trazado para la Liga. Lo que sabemos es lo que ha salido en los medios de comnicación y lo que se dice, a veces se hacen las cosas más grandes de lo que es, pero bueno, razones tendrán. Me parece que no puedo dar una opinión muy extensa porque no sabemos qué han trazado.











