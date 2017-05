Paulo Wanchope: 'Estamos disconformes, no es lo que suele ser Saprissa en una final'

Fútbol Nacional

Paulo Wanchope, gerente deportivo de Saprissa, fue autocrítico y reconoció que su equipo ayer no estuvo a la altura de una final de campeonato nacional.

En criterio de Wanchope, no fue el Monstruo habitual en fases finales y por eso el camerino llega golpeado al juego de vuelta de este domingo a las 3 p. m., tras el contundente 3-0 en suelo herediano.

Chope asegura que observó el juego por televisión, destaca que empezó conforme lo planeado. Las acciones de Marvin Angulo y Heiner Mora en el inicio pudieron cambiar la historia, pero lo demás fue un monólogo florense.

El administrativo morado afirma que entiende el malestar del aficionado luego de la actuación de su equipo en el Rosabal Cordero.

"Es normal que estén molestos y disconformes, no es lo habitual, no es lo que suele ser Saprissa en una final, estamos dolidos todos, pero con la convicción y orgullo por la institución, por la historia que tenemos", contó Wanchope en entrevista con La Nación.

El gerente reocnoció que los jugadores tuvieron esta mañana una reunión para hablar de los errores cometidos y notó al grupo "golpeado".

A la vez, es enfático en que aún no están muertos, pues quedan 90 minutos para dictar sentencia en una serie con clara inclinación rojiamarilla.

"Se tocaron unos puntos de lo que pasó y la parte mental que es importante, pero dentro del grupo obviamente sentimos que tenemos la capacidad de revertir esto el domingo", añadió.

Ahora la S debe aferrarse a los goles, los que no han estado repartidos entre los delanteros, pues Daniel Colindres lleva 12, pero los demás atacantes no se han pronunciado en las redes con frecuencia: Fabrizio Ronchetti tiene cinco tantos, Anllel Porras tres, Randy Chirino uno y Mynor Escoe aún no festeja.

"Están los que están y tenemos que buscar la forma de revertir esto, lo de las estadísticas son sí, a veces juegan y en otras no. El año pasado, cuando contratamos a Ronchetti se habló que no tenía gol, que no era tan efectivo y lo fue", recordó.

Además, el gerente hizo hincapié en las penurias que ha pasado la planilla en el presente torneo con la salida de cinco titulares como son Adolfo Machado, Roy Miller, Francisco Calvo, David Guzmán y Rolando Blackburn.

Además, las lesiones del volante argentino Mariano Torres y del mediocampista brasileño Anderson Leite.

"Este año han pasado muchas cosas, no hemos tenido la constancia de un equipo, en la planificación en el medio campo estaban Leite, Ulises Segura, Marvin Angulo y Torres, pero nunca pudimos jugar con todos ellos juntos, solo contra Pachuca, pero no hemos tenido esa constancia y eso repercute. Nosotros internamente vemos que no hemos sido contundentes como lo fuimos en el campeonato anterior, pero estamos en una final con posibilidades", externó Chope.

En otra parte, para Wanchope, no pesó que jugadores como Danny Carvajal y Segura hayan anunciado sus salidas de la institución con mucha antelación, en medio campeonato.

"Son profesionales, saben dónde están, tienen una gran responsabilidad con este equipo, cuando se pierde se dice de todo, pero nosotros buscamos la calma, no buscar excusas, lo que yo he expresado es la realidad del equipo, que aún con toda esa problemática, ahí estamos", aclaró.

Sobre lo de Ronchetti, explicó que no estuvo por una decisión técnica que se tomó por la situación muscular del uruguayo.

"No tiene ni pubalgia ni nada, si resiente jugar tan seguido domingo-miércoles y hemos tenido que regularlo en los entrenamientos, no hace todo el entrenamiento, en ocasiones hace el 60%, fue una decisión que se tomó de no usarlo de titular, dentro del partido se tenía planificado que podía entrar algunos minutos, desgraciadamente conforme pasaron los minutos, ya se sabe lo que sucedió con la expulsión de Dave Myrie y la lesión de Jeikel Medina", concluyó Wanchope.











