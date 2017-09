Paulo Dybala festeja sus 100 partidos con la Juventus triplete

Roma. AP Paulo Dybala ha insistido en que no quiere que se le compare con su compatriota argentino Lionel Messi. Será difícil cumplir su deseo si sigue teniendo actuaciones como la de ayer.

Dybala jugó su partido número 100 con la Juventus y festejó la ocasión marcando tres goles por segunda vez en la temporada, para que los Bianconeri doblegaran 3-1 al Sassuolo y conservaran su foja perfecta en la Serie A.

El Nápoles, que apabulló 6-0 al recién ascendido Benevento, ha conseguido también el triunfo en las cuatro fechas transcurridas, lo mismo que el Inter, vencedor por 2-0 sobre Crotone el sábado.

“Dejen de compararme con Messi. Soy Paulo Dybala”, comentó el ariete.

“Cada jugador tiene una personalidad propia. Yo soy Dybala. No es que no me guste que me comparen con Messi, pero él es un jugador que ha ganado cinco veces el Balón de Oro. Tampoco es que estas comparaciones me parezcan absurdas, pero quiero ser yo mismo. No me gusta que me comparen con otro jugador. Quiero tener mi carrera, ganar mis trofeos, anotar mis goles y jugar a mi manera”, dijo.

Ahora, Dybala suma ocho tantos en cuatro fechas con la Juve. Está a solo tres de los que consiguió en toda la temporada anterior.

Y sus tres anotaciones del domingo fueron impresionantes.

A los 16 minutos, logró su tanto 50 con la Juve, con un disparo de primera intención al ángulo superior derecho, desde los linderos del área, tras un servicio de Mario Mandzukic.

El atacante de 23 años se convirtió en el primer jugador que ha anotado en cada una de las primeras cuatro fechas con la Juve. Ningún otro había logrado la proeza en las cinco grandes ligas europeas desde Wayne Rooney en 2011, con el Manchester United inglés.

Poco después del entretiempo, Dybala recibió una pelota del colombiano Juan Cuadrado, encaró a un zaguero y envió su tiro pegado al poste derecho.

Matteo Politano acercó a Sassuolo minutos después, pero Dybala completó el triplete poco después de los 60 minutos, con un tiro libre combado.

También Dries Mertens marcó en tres ocasiones —dos de penal—, y el Nápoles estableció un récord del club, con nueve triunfos consecutivos en la Serie A. Se recuperó así de la derrota sorpresiva que le endilgó el Shakhtar Donetsk en Champions.