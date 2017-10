Patrick Pemberton iguala récord de Alejandro González con 315 juegos en arco de Alajuelense

Cuando salió a calentar a la gramilla del Estadio Ricardo Saprissa, este domingo, Patrick Pemberton cayó en cuenta de que su nombre entraría en la historia.

Este clásico se convierte en su partido 315 defendiendo el arco de Alajuelense.

Con esa cifra, iguala a Alejandro González, quien poseía el récord como el portero con más partidos disputados con la Liga.

"Se dice fácil, pero la verdad es que es complicado llegar a acumular esta cantidad de partidos y para mí ese récord es una gran motivación, porque solo uno sabe lo que le han costado las cosas", afirmó Pemberton.

Meses atrás, el arquero rojinegro había confesado a La Nación que cada vez que visita al Saprissa, los abucheos y los insultos de los aficionados morados le gustan, porque lejos de intimidarlo, los canaliza como fuerza para hacer un buen partido.

Esta vez no fue la excepción.

A Patrick lo chiflaron, no tanto como a Jonathan McDonald, pero es uno de los rojinegros con los que más se mete el pueblo morado.

Pemberton debutó con la Liga el 8 de mayo de 2004, ante Carmelita y ese día, en el Morera Soto, los verdolagas ganaron 1-2.

Son épocas distintas y las comparaciones siempre son tediosas.

González brillaba en la puerta manuda en la década de los 80's y en aquel momento se debatía sobre quién era mejor, si él, o Marco Antonio Rojas.

Él era esquivo con la prensa y años después también.

"No me voy a referir al tema, eso es un asunto de la prensa que lleva estadísticas, yo no voy a decir nada", respondió González a La Nación.

"Alejandro González era un arquero con reflejos impresionantes, jugaba bien arriba y abajo, era muy elegante, muy estético para atajar", comentó el periodista Luis Enrique Bolaños.

En la actualidad, Pemberton es el principal guardián del arco manudo y en varios juegos de convierte en el salvador de Alajuelense.

Como en las últimas jornadas, en las que a pesar de que la Liga anda de capa caída y pierde, si no fuera por Patrick, los partidos terminarían en goleadas.

Según los datos de Bolaños, este duelo en Tibás implica que Patrick llega a 42 clásicos consecutivos.

Pemberton igualó a González y este miércoles en Pérez Zeledón lo superará.