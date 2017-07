Patrick Pemberton es sinónimo de figura en la era de Óscar Ramírez

Nueva Jersey

Antes de que iniciara la Copa Oro el debate en la portería de la Selección Nacional estaba abierto. Patrick Pemberton tenía la delantera, pero la gran temporada de Leonel Moreira con el Herediano y el paso de Danny Carvajal al Albacete de España generaron dudas sobre quién debía ser titular.

Una vez más, el seleccionador Óscar Ramírez le otrogó la responsabilidad a Pemberton, quien fue la gran figura para que la Tricolor iniciara el torneo con un triunfo ante Honduras (1-0).

Lejos de vanagloriarse, el guardameta de Alajuelense se tomó este inicio con humildad, a pesar de efectuar tres tapadas de buena factura para mantener el cero en su arco.

"Cuando me den la oportunidad de jugar en la Selección siempre trato de dar lo mejor de mí. La concentración fue máxima. Tuve intervenciones cuando el equipo más lo necesitaba y di la tranquilidad. No solo yo si no todos mis compañeros jugamos bien y habla excelente de esta Selección", comentó Pemberton.

Para Patrick, el juego se trataba precisamente de medir fuerzas con una de las selecciones que también llegaba con posibilidades de meter en problemas a la Sele en el campeonato: "Se trataba de darnos la confianza para lo que viene".

En criterio del meta nacional, la H tiene jugadores potentes y muy pícaros en su ataque, por eso la defensa tuvo problemas.

Sus tapadas ante ataques de Romel Quioto o Albert Elis evidenciaron un juego sufrido en parte baja, pero al final con la tarea cumplida al mantener el cero atrás.

"Fue un partido muy intenso, tenemos que darle mérito a Honduras porque ellos jugaron muy bien. Tienen jugadores muy importantes que no podíamos descuidar. Supimos repeler el ataque de ellos".

Desde que el Macho asumió la Mayor, el pasado 9 de setiembre del 2015, el rojinegro ha defendido el marco en once oportunidades, en seis de ellas ha recibido al menos un gol.

En esos compromisos tiene un balance de seis triunfos, tres empates y dos derrotas.