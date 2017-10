Paternidad cambió la perspectiva de vida de David Ramírez

Tildado de rebelde en sus primeras apariciones con el Saprissa, insultado por aficionados propios y extraños, así inició su carrera David Ramírez, pero hoy todo eso está en el pasado.

La vida del delantero morado cambió radicalmente con el nacimiento de su hija Anthonella, pues ahora tiene una perspectiva distinta de cómo debe comportarse dentro y fuera de la cancha.

"Hay situaciones en la vida diaria que lo hacen a uno madurar y ya me considero un padre de familia que tiene que dar el ejemplo a mi hija y a todos los niños en general. En este momento me siento bien, mi esposa, mis papás y mi hija me han ayudado mucho. Mi familia es lo más importante en este momento", explicó el morado.

Ramírez reconoció que sus decisiones hace unos años afectaron su rendimiento deportivo, por lo que tuvo que salir del Saprissa para respirar otros aires.

"La verdad es que uno como joven llega a cometer sus errores, cualquier otra persona también los comete, lo importante es reconocer y no volver a cometerlos. En este momento me siento bien, me siento contento. Tengo mi familia y ellos también están bien", detalló Ramírez.

El goleador de Saprissa se ha preocupado por su preparación física y mental con el objetivo de consolidarse como titular en el equipo de Carlos Watson.

"Hay cosas que uno intenta mejorar. Sabemos que un profesional tiene que descansar bien, dormir bien y eso es lo que vengo haciendo. Ojalá que todo sea para mejorar", comentó.

Ramirez ha disputado 15 de los 17 partidos del Saprissa, cuenta con 1.087 minutos dentro de la cancha y tiene siete goles.

"Estoy contento y tranquilo, los minutos era lo que yo deseaba. Vengo jugando y haciéndolo de buena manera. Para jugar bien no tengo que meter un gol, solo tengo que ayudar a mi equipo", analizó.

En el Invierno 2015, Ramírez y otro grupo de jugadores morados fueron insultados por aficionados con el calificativo de 'princesos', algo que lo llevó a tener menos minutos en cancha, pues lo afectaba anímicamente.

"Tengo mucha más tranquilidad, mucha más madurez sabiendo que el momento justo llega sin desesperación. Tengo una buena relación con todos, con la afición y con mis compañeros. Estoy consciente de lo que puedo dar como persona y como jugador", finalizó Ramírez.

Carlos Watson le dio confianza al morado y hoy en día está peleando por un puesto en la Selección Nacional que participará en la Copa del Mundo de Rusia 2018.