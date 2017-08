Óscar Rojas será jugador y encargado de ligas menores en Municipal Grecia

El Municipal Grecia presentó este lunes a su nuevo refuerzo para el Apertura 2017, el jugador de 38 años Óscar Rojas firmó con los griegos por un torneo corto.

Rojas tendrá como función adicional la coordinación de las divisiones menores, en conjunto con el defensor Alexander Robinson, quien recientemente firmó con los dirigidos por Wálter Centeno.

"Es una persona que ha tenido toda la experiencia en México, no solo como jugador, sino en la parte de estructura deportiva y sentimos que va a darle mucha experiencia en lo deportivo y administrativo al club", comentó Fernando Paniagua, gerente deportivo de Grecia.

Rojas debutó en nuestro fútbol con Carmelita y después dio el salto al balompié azteca, donde militó con La Piedad, Tigres de Saltillo, Irapuato, Dorados, Veracruz, Morelia, Mérida, Indios de Ciudad Juárez, Estudiantes de Altamira, Zacatepec y Venados de Mérida.

Además, Rojas tuvo un paso fugaz por el Club Sport Herediano, equipo con el que resultó campeón en el Verano 2012.

"Muy contento y espero aportar muchísimo. Vengo con esa ilusión y mentalidad de aportar tanto en la cancha como en las ligas menores. Sé lo que quiere Wálter (Centeno) con su sistema y sé lo que pretenden ellos, lo tengo muy claro", explicó Rojas.

El futbolista espera tener su pase internacional lo más pronto posible para hacer su debut con el Municipal Grecia.

Rojas explicó que estuvo de cerca con el Pachuca de México, donde aprendió la metodología que quiere implementar en las divisiones menores del club, en especial en la sub-20, que es el equipo que tendrá a cargo.

"Para mí, viejos los cerdos, nada más, yo creo que esto es de capacidad. Hay jugadores buenos y otros más o menos, pero esto no es de edad. Yo sé que me voy a encontrar con eso, pero no me asusta nada y no me sorprende nada. Lo más importante es lo que piense Wálter de mí", recalcó Rojas.

El jugador dejó claro que no ha definido si se retirará al final de este torneo o seguirá practicando fútbol.

Junto a Óscar Rojas, en este torneo llegaron a Grecia Yosimar Arias (30 años), Johnny Woodly (37), Johan Condega (33), Elías Palma (30), Michael Barrantes (33), Keysher Fuller (23) y Alexander Robinson (28).