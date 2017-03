Óscar Ramírez: 'Vamos a buscar un segundo Aztecazo'

Hexagonal

El técnico de la Selección Nacional, Óscar Ramírez, aseguró que la Nacional jugará con personalidad en el Azteca este viernes a las 7:50 p. m.

¿Qué valoración tiene del grupo luego de la exposición de su idea?

Es un grupo muy bueno. Les he explicado lo que queremos hacer y lo que México puede presentar. El ánimo está a tope, quiero que descansen y luego tener la parte final de la preparación. Veo con mucha motivación a los legionarios.

¿Qué tan fuerte siente al grupo?

Lo veo muy fuerte, es un grupo maduro, tienen la idea muy bien aceptada y estudiada. Es interesante el tema de verlos tan unidos, saben lo que se quiere y lo aplican.

¿Se podrá repetir el Aztecazo?

Lo vamos a buscar y veremos. Todos los partidos son diferentes, puede ser el momento. La idea es proponer lo que queremos y sacar el segundo aztecazo.

¿Conversó con Keylor Navas sobre lo que vive en España?

Sí, conversamos pero muy poco del tema. Yo lo veo muy tranquilo y muy conversado. Lo veo muy contento y concentrado. No relajado, pero en este caso Keylor tiene un examen cada miércoles o cada domingo. Eso es la parte en la que tengo que saber. Es muy maduro y sabe lo que tiene que hacer.

¿El marchar invicto le da presión o motivación?

Es un aliciente, es una situación de querer seguirlo manteniendo, son dos visitas difíciles, pero sí tenemos la capacidad y el trabajo para poder sobrellevarlas.

¿La lista de 25 tiene que depurarla?

Dos muchachos se quedan. Aquí hay un tema de amarillas acumuladas y sobre eso me he basado y también sobre algunas situaciones tácticas la tomaremos.

¿Qué tan definido tiene el once?

Desde el primer entrenamiento ya casi lo tengo listo. De acuerdo con lo planeado lo tengo claro.

¿Qué tanto podría afectar la altura?

Viendolo científicamente, van a llegar (los mexicanos) parecidos a nosotros.

¿Da ventaja las bajas de México?

Son muchos partidos, él (Juan Carlos Osorio) ya tiene claro qué hacer, tiene material y tiene cómo utilizarlos. Va a ser un equipo más complejo en la árte táctica. Tienen a grandes jugadores que pueden suplir las bajas.

¿Cuánto tiempo ha tardado en el análisis?

El tiempo es el normal. México tiene mucha versatilidad en su sistema.

¿Jugará con línea de cuatro o cinco en defensa?

Nosotros tenemos mucha versatilidad en eso. Tenemos diversos movimientos para tomar el control del partido. Eso nos hace un rival diferente. Ellos están en su casa, se nos puede venir encima, vamos a ver cómo se plantea. Tenemos los recursos para ser eficientes.

¿Cómo ve su experiencia dirigiendo en el Azteca?

Siempre son cosas diferentes, en aquel momento era un equipo y era difícil porque fue jugar contra el América. Yo siento que ahora que ya han pasado años de eso, creo que el estudio del rival te da la tranquilidad de tomar el partido como se venga. Hemos hecho un estudio muy serio y se los hemos enviado a los jugadores.

¿Qué diferencia siente ahora dirigiendo a la Selección a la que vivió con Alajuelense en el Azteca?

Son circusntancias diferentes, lo que era la Liga con un grupo que veníamos formándolo, quitando lo del escenario y el club, y hacer un mano a mano... los muchachos tuvieron un buen rendimiento.

¿Qué opina de las críticas de Andy Herron?

Creo que es su opinión, igual que cualquiera. Si me pongo a pensar en eso... Él tendrá sus razones y yo las mías. No es fácil. Yo siempre me protejo en ellos, en los jugadores y debe preguntarle a ellos. No voy a entrar en controversia.

¿Cómo ha vivido esta semana?

Ahora en la mañana me encontré en mi hija que tal jugador de México podría perderse el juego, encontré nueva secretaria en ella. Ellos lo viven igual que el técnico, quieren sacar los tres puntos. Ellos tienen experiencia, tienen a un tipo que ha estado 30 años en esta situación del fútbol y es muy de uno. Se están acostumbrando. Hoy me llamó la atención, mi pequeña me dijo que Héctor Moreno estaba con fatiga.