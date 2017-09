Óscar Ramírez: 'Queríamos cerrar la clasificación, pero estamos ahí’

El seleccionador aseguró que siguen en pie de lucha para lograr la clasificación. El próximo chance será el 6 de octubre ante Honduras.

¿Qué comentario tiene del empate ante México?Siento que fue una final, un partido de esos duros de eliminatoria. Fue equilibrado y fue como una pelea de boxeo porque hubo mucho estudio. Perdimos unos balones por el centro que nos complicaron.

"Existieron oportunidades. El gol de ellos nos obligó a ir por el empate. Tomamos los riesgos, pasamos a un 4-4-2. Todavía nos falta, hoy (ayer) queríamos cerrar la clasificación, pero estamos ahí".

Cambió el sistema y al final rescató el empate. ¿Qué criterio le merece esa variante?

Me tocó buscar el empate y el gane y la tuvimos. No se puede ser ofensivo como quiere todo el mundo ni defensivo, se trata de equilibrio."Tuvimos la dicha de ver a México en la Copa Confederaciones y vimos muy bien lo que busca para desestabilizar el bloque y el mano a mano de algunos de ellos. Controlamos eso y no los dejamos que estuvieran cómodos en el juego".

¿Qué análisis hace de esta doble fecha FIFA?

Queríamos ir por los tres puntos a Estados Unidos y pudimos armar ese partido muy bien, con otros muchachos que estaban en buen rendimiento. La visita de México era fuerte, queríamos los seis puntos, pero sacamos cuatro. Aún no nos da para el objetivo final.

¿Cómo califica el buen momento de Marco Ureña?

Esto es de momentos, Marco (Ureña) ha tenido una regularidad tremenda en la MLS y eso ayuda a dar réditos.

En la Copa Oro utilizó el 4-4-2 en el juego ante Guayana Francesa. ¿Cuánto ayudó el ensayo del sistema?

La Copa Oro nos permitió usar un sistema más flexible. Con tanta crítica que hubo en ese momento, hoy nos da réditos. En ese partido se aplicó de buena manera. Tuvimos las variantes para cambiar el partido ante México.

¿Cuál fue la motivación que le dio a los muchachos?

La motivación está en sentir un país porque no podemos dejarnos caer. Hay que recordarles la familia y hay que apelar al orgullo. Nosotros lo tenemos porque ante momentos críticos sabemos cómo salir adelante en la adversidad. Nosotros repetimos el equipo y al final terminamos más enteros nosotros en la parte física.

¿Cuánto pesó el desgaste en Estados Unidos?

No, nosotros terminamos corriendo más. Hicimos una buena recuperación en estos días. Esto es un desgaste mental y hay que saber hacer las cosas. Es un tema que hemos hablado en el camerino.

"Se cumple con jugar dos buenos partidos eliminatorios. Si no me equivoco en todos hemos terminado de la mejor manera en el plano físico".

¿Ha sido el punto más sufrido de la hexagonal?

No. Tuvimos otros momentos críticos. En junio pasado tuvimos que saber cerrar el juego en México. Manejamos mucho el bloque también ante Trinidad y Tobago. Incluso contra Panamá manejamos el juego con un jugador menos todo el segundo tiempo. Hoy (ayer) fue crítico por ir en adversidad, pero nosotros buscamos el marco rival con mucho fútbol.

¿Qué piensa del juego ante Honduras el 6 de octubre?

Honduras tiene una estrategia de buscar una presión alta en el rival y no juega a la defensiva. El técnico Jorge Luis Pinto tiene un buen contragolpe porque no va a estar siempre con esa presión alta. Nosotros tenemos que darle un buen estudio a esa selección porque han tenido variantes. Es un partido que nos puede dar la clasificación.