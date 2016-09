Óscar Ramírez: ‘Clasificar a la hexagonal era la primera meta del grupo’

Marca a presión

¿Cuán satisfecho sale con lo hecho por la Tricolor en el juego ante Haití?

Salgo satisfecho porque logramos la clasificación a la hexagonal, que era nuestra primera meta en el grupo. Hace rato no lográbamos 13 puntos en una cuadrangular.

”Ante un equipo como nuestro rival es importante bajar lo emotivo del público con un gol, y lo logramos. En el primer tiempo, ellos crecieron y mi molestia fue porque faltaba presión de nuestra parte. Estos partidos son para tener paciencia y, al final, se nos da.

¿Qué piensa de las tarjetas amarillas que se sacaron Johnny Acosta, Kendall Waston y Patrick Pemberton?

Son temas de circunstancias y hasta el final se nos da la oportunidad de limpiar a algunos muchachos para la hexagonal. Lo de las amarillas juega, no es lo mismo jugar con una y llegar limpio. Fue lo que se pudo hacer y fue hasta el final.

¿Siente que le faltó intensidad en el primer tiempo?

Era un tema de control de juego, era un partido fuerte porque planificar una clasificación implica ser equilibrado. Además, el calor siempre juega, y aquí en Haití estaba pesado.

¿Qué sentimiento lo embarga al obtener la clasificación a la hexagonal a falta de una fecha?

Es una situación que nos pone contentos. Hace rato no se lograban 13 puntos en una fase como esta. Ahora vamos a pelear por el primer lugar y esto es importante, porque tiene al grupo muy motivado y contento, pensando en hacer cosas grandes.

¿Qué no le agradó del juego hecho ante Haití?

Nos tomaron un poco el control en el medio campo con volantes muy rápidos. Tal vez, tuvieron el balón en la media y no en una zona tan profunda; que yo me recuerde, solo una acción de peligro de parte de ellos, que fue la jugada en la que no hubo mucha comunicación entre Christian Gamboa y Patrick Pemberton.

Usted llegó de una manera atropellada a la Selección. ¿Cuál fue la clave para lograr clasificarla a falta de un partido?

No fue fácil tomar a la Selección Nacional con tan poco tiempo para manejar el grupo y venir a una cuadrangular donde es eliminatoria y cada partido es una final. Estoy contento por el puntaje que tenemos, fue un año muy intenso, pero ahí vamos, siempre para adelante.

¿Qué se puede esperar del partido ante Panamá?

Vamos a cerrar bien. Creo que sería bonito ver a otros muchachos en el campo.

Fue un partido difícil. ¿Complicó mucho no saber de algunos jugadores de Haití?

Fue un partido extraño, donde no conocíamos a algunos muchachos. Ya teníamos contemplada la parte emotiva, que eso los alza un poco. Además, sabíamos que el calor es un factor importante. Aquí en Haití están a tres o cuatro grados por encima que en Costa Rica, y todo eso pesa.

¿Qué se viene para la Sele ?

Sigue la hexagonal, tenemos octubre para mirar y luego ya saber el calendario con exactitud. Tocará planificar todos esos detalles a partir de la otra semana.

¿Qué opina del golazo de Rándall Azofeifa?

Fue una gran virtud.











