Vicepresidente de Fuerza Herediana: 'El técnico no puede meterse a cabecear o meter el pie para que entre la bola'

Reunión del martes

¿Estuvo en discusión la continuidad de Hernán Medford al frente del Herediano en la reunión de la Junta Directiva del martes?

Esa tarde teníamos reunión de Junta Directiva y no sé quién empezó tejer esa telaraña de que íbamos a despedir al técnico, por lo que fue la reunión de Junta Directiva del Herediano más cubierta de los últimos años. Nosotros nos reunimos con el técnico Hernán Medford, nuestro gerente deportivo Jafet Soto y Rolando Villalobos, de la comisión técnica, y se le consultó al entrenador de algunos detalles de partidos anteriores y lo que viene para el club en el cierre del campeonato.

¿Es normal llamar al técnico a estas reuniones?

Antes el técnico iba todas las semanas, pero como los directivos vamos a los partidos, ahora las hacemos cada mes o cada 45 días. Igual le consultamos al técnico qué necesita, si le molesta algo, qué ocupa o cómo están las cosas dentro del grupo.

¿Condicionaron al técnico por los resultados del club hasta ahora?

No. No hubo ningún tipo de condicionamiento ni ese cuento del voto de confianza. Aquí en el Herediano no se utiliza eso. Vamos con el técnico hasta el final del campeonato, él tiene el apoyo y el respaldo de la Junta Directiva.

¿Cómo analiza la actuación del Herediano en el Torneo de Verano?

Aquí en casa no hemos tenido la contundencia, pero es una cancha difícil para los otros equipos. En el Rosabal Cordero solo Limón nos ha ganado y teníamos un invicto de más de 30 partidos. Lo que nos interesa es el campeonato y no el récord, y seguiremos luchando por ese objetivo, en eso estamos enfocados.

¿Siente que los extranjeros han quedado en deuda?

Los extranjeros no se pueden evaluar en uno o dos meses que tienen de estar acá y por eso nosotros traemos los foráneos por un año, porque lo que queremos es que se acostumbren a todo. El ser humano es un animal de costumbres y primero deben dejar las costumbres que tiene en su país por otras aquí y una vez que lleguen a dominar esas costumbres creemos que no tendrán inconveniente en rendir lo que hemos esperado.

¿Los delanteros que contrataron han llenado las expectativas?

Tenemos el segundo equipo más goleador del campeonato, por lo que me parece que hay equipos que se deben preocupar más que nosotros por eso. Me parece que usted no estudió bien la consulta porque somos el equipo más goleador.

Es correcto, son el segundo equipo que más anotaciones suma en el campeonato, pero en partidos claves o muy cerrados no han tenido ese goleador que les define el partido a su favor.

Somos el segundo equipo más goleador, lógicamente nos gustaría tener el equipo más goleador, pero no se nos está dando la cosa como lo esperábamos. Ya no podemos solucionar eso y con lo que tenemos es con lo que hay que jugar y ellos tienen que sacar la cara y salir adelante, porque para eso se les paga. Esto no es solo el técnico. El técnico no puede meterse a cabecear las bolas o meter el pie para que entre la bola o cubrir la defensa, son los jugadores. En ese departamento hay responsabilidad de los jugadores.

¿Sigue siendo el primer objetivo del Herediano terminar como líder de la primera fase?

Siempre el Herediano quiere ser ganador. Si las matemáticas dicen que aún podemos ser primeros, vamos a luchar por eso. Si las matemáticas dicen que no, entonces vamos a prepararnos para la cuadrangular y eventualmente clasificar sería la prioridad, pero lo importante es ganar.

¿Qué piensa de que se intercambien sedes como la hace la Universidad de Costa Rica, que ya jugó ante Alajuelense y mañana lo hará en el Ricardo Saprissa como local?

Es una situación que hay que analizar, porque la Univerisdad de Costa Rica es la quinta o sexta sede que tiene. Es claro que tienen una necesidad económica real, pero tampoco se puede prestar esto para que cada vez que se les ocurra vayan a cambiar la sede, creo que la Unafut debe analizarlo y no sé hasta donde lo permite el reglamento o puede ser que el reglamento lo permita, aunque a muchos no nos guste, lo pueden hacer.











