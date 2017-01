Néstor Monge: 'Si hubieran mostrado la toma, el castigo hubiera sido mayor por la forma en la que me agredió'

Fútbol nacional

El jugador de Cartaginés Néstor Monge aseguró que si existiera la toma en la que el saprissista Mariano Torres lo golpeó el pasado domingo, el castigo al argentino podría haber sido mayor al de seis meses. Eso sí, la sanción a Torres es por sujetar al árbitro Juan Gabriel Calderón y no por la infracción que le cometió al mediocampista brumoso.

“Lastimosamente para él lo castigaron, pero está mal lo que hizo. Si hubieran mostrado la toma, el castigo hubiera sido mayor por la forma en la que me agredió. Jamás me voy a sentir bien por el mal de un colega y menos por uno que viene a trabajar, pero todo tiene su consecuencia”, comentó Monge a La Nación.

El cartaginés afirmó que Torres lo golpeó sin disputa del balón y que por eso vio la cartulina roja.

“Él me agredió y eso no está bien. En su consciencia quedará. Debe saber que reaccionó mal en un momento de cólera. Yo no lo conozco, pero cada quien debe asumir la consecuencia de sus actos”, acotó.

Al ser consultado si la sanción estaba bien, respondió: “Yo no soy quien para decir si está o si no está mal, todo lo que uno hace en la vida tiene consecuencias. Sé que el castigo no es tanto por la agresión que me hace sino va por el lado de lo que le hizo al árbitro”.

Monge no tuvo acción este miércoles en la derrota 3-0 ante la Universidad de Costa Rica, pues salió golpeado luego del triunfo frente a la S (3-0).











