Mullins expone invicto y liderato

Desde que Bernal Mullins tomó las riendas del Turrialba FC, la derrota no volvió a pasar por las tiendas azucareras.

Esa racha de seis partidos sin perder es la que tiene hoy al club de la campiña en la cima del grupo B de la Liga de Ascenso del fútbol nacional.

Pero ambas cosas, liderato e invicto de Mullins, estarán en juego esta mañana cuando los turrialbeños reciban al rival más pintado de su sector, Curridabat.

Los curridabatenses infligieron a Turrialba su única derrota en el campeonato, 2 a 0 apenas en la primera fecha.

Además, los josefinos son segundos del B, a dos puntos del líder turrialbeño y, si ganan, serán los nuevos inquilinos de la cima del grupo.

El partido comenzará a las 11 a. m. en el Estadio Rafael Ángel Camacho.

Los otros juegos de hoy son: Santa Ana vs. Guanacasteca (11 a. m., Estadio de Piedades), Cartagena vs. Santa Rosa (11 a. m., Estadio Vargas Roldán), Jicaral vs. Palmares (11:15 a. m., Asociación Jicaraleña), Cariari Pococí vs. Sporting San José (2 p. m., Comunal de Cariari).

Ayer se jugaron dos partidos correspondientes a esta segunda vuelta del torneo.

As Puma Generaleña derrotó 3-2 a Aserrí. David Solano (dos goles) y Jaime Valderramos anotaron por los locales; Rony Díaz y Kenneth Gutiérrez marcaron para la visita.

En el Estadio Nicolás Macís, Juventud Escazuceña superó 2 a 0 a Fútbol Consultants Moravia, con tantos de José Luis Mora y Jorge Obando.