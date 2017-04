Noticia La Nación: Michael Barrantes: 'Con Cartaginés no he tenido ningún tipo de acercamiento'

Michael Barrantes firmó con Cartaginés por el Torneo de Verano 2017 y aunque en su presentación ambas partes expresaron el deseo por estar vinculados por mucho tiempo, 10 días después de la eliminación de los brumosos el club aún no contacta al futbolista para pactar una renovación.

Barrantes reveló que ninguna persona de los centenarios lo llamó de momento, pese a que tiene anuencia por seguir en la Vieja Metrópoli, por lo que está abierto a escuchar ofertas de otros equipos a nivel nacional o internacional.

El volante regresó al país este año, realizó una minipretemporada y de inmediato entró en los planes del técnico Jeaustin Campos. Con los brumosos disputó 800 minutos de los 1.260 en los estuvo habilitado. Michael afirmó que se entregó, dio el máximo y la afición es consciente de su profesionalismo, lo que hace que esté tranquilo.

¿Qué viene para Michael Barrantes?

Terminé contrato y estoy esperando a ver qué sucede. Espero conseguir una opción para seguir vinculado a esta profesión, ya sea en el país o afuera.

¿Cartaginés se le acercó para renovar?

No he tenido conversaciones con nadie del Cartaginés hasta el momento, no sé qué pasará. Estoy tranquilo y dejo todo en manos de Dios. Tengo la esperanza de que pronto saldrá algo para estar un poco más relajado con lo que viene en el futuro. Sin embargo, reitero que con Cartaginés no he tenido ningún tipo de acercamiento.

¿Le extraña que no lo contactara nadie de Cartaginés de momento?

No me extraña porque ellos toman sus decisiones y me imagino que están planificando lo que viene para el club. Estoy muy tranquilo porque di mi mayor esfuerzo y lo mejor de mí para aportarle al equipo. Lastimosamente no se logró clasificar, que era uno de los objetivos, pero a nivel personal tengo mucha seguridad de que di lo mejor.

¿No le cierra las puertas a negociar y volver a Cartaginés?

Ni con Cartaginés, ni con ningún equipo a nivel nacional o internacional. Estoy anuente a cualquier oferta para vincularme a un club.

¿Qué valoración hace de su paso por Cartaginés?

Es complicado hacer una valoración a favor porque no se logró el objetivo. Sin embargo, salgo muy satisfecho y contento porque di lo mejor de mí. Lastimosamente por el tema de no hacer la pretemporada lo físico me pasó factura al inicio, pero después pude adaptarme y estar muy cerca del 100%, aunque no son excusas porque no me gustan. Además, me acoplé a los planteamientos del cuerpo técnico y a los compañeros. Puedo decir que salgo tranquilo porque la afición se dio cuenta de que di lo mejor de mí y siempre puse por delante a Cartaginés.

Cuando se dan contrataciones por solo seis meses surgen dudas sobre el rendimiento que mostrará el jugador. ¿Despejó los cuestionamientos en la cancha?

Sí. En la cancha se vio reflejado mi profesionalismo, seriedad y responsabilidad con el patrono. Pese a que era un corto tiempo de contrato y no se sabía qué podía pasar en el futuro, me gusta entregarme al máximo y dar el 100%.

En su presentación señaló que le gustaría quedarse mucho tiempo en Cartaginés, ¿sigue pensando así?

Si ellos (Cartaginés) están dispuestos a que continúe, no tendría problema. Me sentí muy contento en el tiempo que estuve en el Cartaginés.

Asumió la titularidad y se mantuvo como estelar por nueve partidos, pero luego perdió el puesto por tres duelos y volvió hasta la última fecha, ¿qué pasó?

No soy el adecuado para responder esta pregunta porque va más para el cuerpo técnico. Ellos toman las decisiones y como profesional las respeto. En ese momento me tocó estar en la banca y apoyé al equipo.

Cuando salió del 11 estelar este medio le preguntó al técnico Jeaustin Campos por el tema y señaló que era por una situación física. ¿Realmente fue por esto?

Él le dio una respuesta y lo que puedo decir es que todos ustedes podían ver lo que yo estaba haciendo dentro el terreno de juego.

¿Lo sorprendió que le tocara ir al banquillo luego de tomar ritmo?

Por supuesto. Todos queremos jugar siempre y a nadie le gusta estar en la banca. El que diga que está tranquilo al ir al banquillo es un mediocre o un mentiroso. Sin embargo, uno respeta las decisiones del cuerpo técnico y acata las órdenes.

¿Tuvo buena relación con Jeaustin Campos?

Sí, la normal en un trabajo. Sin formar polémica, hay momentos en que uno está en la misma sintonía y en otros no, pero son cosas normales de fútbol o de cualquier trabajo.

¿Perdió la sintonía con el técnico?

No es lo que estoy diciendo, lo que menciono es que lógicamente es difícil mantener la misma sintonía por todo el tiempo. De vez en cuando uno va a tener un punto de vista diferente a su jefe o compañeros y por eso señalo que son cosas normales.

¿Maneja alguna oferta en Costa Rica o afuera?

No. De momento estoy a la espera de alguna llamada de Noruega o China, pero nada concreto o real. Son alternativas y nunca descarto regresar a cualquier lugar donde estuve. Siempre he tratado de dar lo mejor y de dejar las puertas abiertas para cuando se presente una situación como la que estoy pasando en este momento.

¿A qué siente que se debe que un jugador con su trayectoria no tenga ofertas concretas?

No me sorprende esto porque acá en el país, cuando uno pasa los 30 ya empiezan los comentarios de que está viejo y a los 33 que ya se está buscando el retiro. Realmente esto es tabú y no me parece ni justo ni real. Tanto en Costa Rica como en el fútbol internacional se ven futbolistas que pasan los 35 años y están a un altísimo nivel.

"Por citar dos ejemplos de acá: Michael Umaña anda por los 35 años y en Alajuelense se le vio con un desempeño muy bueno, mientras que de Johnny Woodly se decía que al venir de China buscaba el retiro, pero demostró en la cancha que la edad no juega. En esto hay gente buena y mala, como en todo, así que ojalá que las personas que comentan se den cuenta de que lo importante es la calidad y la edad pasa a un tema secundario".

¿Las dos alternativas que tiene en China y Noruega son en primera división?

No puedo dar detalles porque no los tengo, no porque me los reserve. Simplemente tengo amigos y muchas personas que conozco ahí, quienes me preguntan y saben que siempre voy a estar interesado en regresar. Fue un contacto normal, se toca el tema y estamos a la espera a ver si estas personas pueden presentarme alguna oferta.

¿Cuánto tiempo dará para esperar por una opción en Costa Rica o si se inclina por volver al exterior?

No puedo asegurar tiempos porque estoy esperando una oferta concreta o el interés de un equipo nacional o internacional.

Señaló que tiene el título de entrenador y le gustaría dirigir al retirarse. ¿Sigue con esta idea de ser técnico?

Sí, tengo mi licencia clase A para dirigir en cualquier momento, pero no estoy pensando en esto. Me siento muy bien a nivel físico y mental, además, estoy en una buena edad para seguir. Dios sabrá cuándo es el momento para ejercer como entrenador, así que vamos a esperar.

