Michael Barrantes tiene el reto de reponerse a tres meses de inactividad

Cartago

Han pasado 100 días (tres meses y una semana) desde que Michael Barrantes disputó su último partido a nivel profesional y precisamente a este reto se enfrentará en Cartaginés, para demostrar que puede reponerse de su inactividad y exhibir el nivel que se le conoce.

Fue el 22 de octubre del 2016 cuando Barrantes entró a un terreno de juego para un compromiso oficial con el Wuhan Zall FC, de la segunda división de China. Desde aquel momento el volante únicamente realizó trabajos en solitario y de gimnasio, por lo que reconoce que al menos necesita dos semanas para estar al 100% a nivel físico.

Michael firmó el sábado con los brumosos por lo que resta del Verano 2017, con la opción de renovar seis meses más, y este lunes en su presentación aceptó que deberá esforzarse para alcanzar a un grupo que le lleva ventaja, no solo por lo que efectuaron en la pretemporada, sino porque ya acumulan seis fechas de competencia.

"Lógicamente me falta ritmo a nivel grupal, en trabajos con alta intensidad de juego, pero soy profesional, me acondicioné solo y trabajé en el gimnasio, aunque no es lo mismo. Me siento bien, ya entrené y aunque es lógico que debo trabajar la parte física, no vengo lesionado ni mucho menos", señaló el jugador.

El volante defendió su vigencia en el fútbol a los 33 años y se basó en la regularidad que tuvo en su último equipo en Asia, con el que asegura haber disputado 28 choques como titular de 30 posibles en el 2016 y solo perderse dos por amarillas, para recalcar que tiene mucho por dar aún.

Las dos semanas que necesita Barrantes para ponerse a punto harán que no pueda estar de principio a fin con los blanquiazules en los duelos ante Liberia, Pérez Zeledón, Herediano y Belén, como mínimo. Además, a esto se suma que necesita el pase internacional.

De ser así, el nuevo refuerzo de los centenarios podría disputar un juego completo hasta el cierre de la primera vuelta ante Santos, algo que no desvela al jugador, quien se siente capacitado para mostrar un nivel alto.

"Todo está en las ganas que uno ponga, el deseo que tenga por adaptarse rápido a la idea, al camerino, al club y a la institución. No veo complicado volver después del parón, todo está en lo que quiere cada uno y lo que uno se fija, en mi caso busco estar listo lo más pronto posible", destacó.

Ese es el mismo sentir de la directiva del conjunto centenario, pues afirman que Michael les puede ayudar mucho en el momento en que esté listo y si es en la segunda vuelta, no tendrían problema, debido a que es lo más complejo del certamen.

Federico Castillo, vicepresidente de los brumosos, recalcó que este fichaje es distinto al de Christian Bolaños en el Invierno 2014 y aunque ambos firmaron solo por seis meses, apuntan a que Barrantes se quede por mucho tiempo y tenga un nivel destacado, no como Bolaños, quien no brilló en 12 juegos y al terminar su contrato se fue al Al-Gharafa de Catar.

"De todas las negociaciones se aprende y con Michael nos tomamos previsiones diferentes, aunque las puertas para el extranjero están abiertas. Él (Barrantes) nos comentó que quiere quedarse acá, tiene la licencia de entrenador y nos señaló que le gustaría ser técnico de ligas menores o estar en algún otro puesto en el club a futuro", indicó Castillo.

Cartaginés, única opción. Pese a que se dieron muchas especulaciones sobre el futuro de Michael Barrantes, el jugador afirma que el único equipo que realmente lo contactó y le hizo algún tipo de oferta fue Cartaginés.

Michael descartó que Alajuelense, Herediano o Saprissa (su último equipo en Costa Rica antes de emigrar a Noruega en 2010) lo llamaran para analizar su incorporación.

"Cartaginés fue el único club que me abrió las puertas. Ellos fueron sinceros y por estas razones estoy acá. No me sorprende porque cada quien tiene sus opiniones y proyectos. Ahora vengo a dar mi alma, vida y mi sangre para devolver la confianza que tuvieron conmigo", recalcó.

El volante explicó que firmaron solo por lo que queda del certamen de Verano porque estaban contra el tiempo, debido a que el período de inscripciones cierra el 2 de febrero. Sin embargo, dice no tomar a Cartaginés como un trampolín y por el contrario, pretende dejar huella.

"Mi idea es venir a trabajar fuerte por los objetivos del club y estar aquí el mayor tiempo posible, siempre y cuando mi desempeño me respalde en la cancha y lleguemos a un buen acuerdo, pero Cartaginés tiene la primera opción", concluyó.

Detalle de clubes, juegos y goles de Michael Barrantes en Costa Rica:

Ramonense 2003-2004: 11 juegos, 2 goles.

Belén 2004-2005: 19 juegos, 5 goles.

Puntarenas FC 2005-2006: 17 juegos.

Puntarenas FC 2006-2007: 32 juegos y 1 gol.

Saprissa Invierno 2007: 14 juegos.

Saprissa Verano 2008: 15 juegos y 2 goles.

Saprissa Invierno 2008: 17 juegos.

Saprissa Verano 2009: 16 juegos y 2 goles.

Saprissa Invierno 2009: 12 juegos y 1 gol.

Saprissa Verano 2010: 16 juegos y 2 goles.

Datos estadísticos de Gerardo Coto Cover.











Comparta este artículo Deportes Michael Barrantes tiene el reto de reponerse a tres meses de inactividad Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Michael Barrantes tiene el reto de reponerse a tres meses de inactividad Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.