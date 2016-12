Michael Barrantes: 'Tuve conversaciones y un par de mensajes con Juan Carlos Rojas, pero nada más'

Fútbol Nacional

El volante costarricense Michael Barrantes asegura estar sin equipo. Su interés principal es regresar a Saprissa, aunque no le cierra las puertas a otros clubes del país.

Confiesa que cruzó un par de mensajes y unas llamadas con Juan Carlos Rojas, presidente del Monstruo, pero aún no hay una oferta formal.

¿Cómo está su situación en el país, sigue en busca de equipo?

En este momento no tengo nada en el país, estoy a la espera de qué posibilidades se presentan. No tengo ninguna negocación con algún club. Estamos esperando a ver qué aparece en el país o si nuevamente me saldría alguna opción fuera.

¿Saprissa ha tenido algún acercamiento con usted?

No, puntualmente no. Tuve unas conversaciones telefónicas y un par de mensajes con don Juan Carlos Rojas, pero nada más. Nada de manera directa con algún funcionario de Saprissa.

¿Qué cree que pasa con el Saprissa que al parecer no abre las puertas a algunos exjugadores como sucedió con Rándall Azofeifa?

Esa pregunta no sería tanto para mí, sería mejor que se la hiciera a la directiva. Yo en realidad no sabría qué contestar porque no tengo claro el panorama que tienen ellos como Junta Directiva, no va para mí. Como jugador siempre voy a estar anuente a regresar a mi casa.

El Herediano ha tenido una política agresiva en cuanto fichajes. ¿Se le han acercado?

No, no he tenido conversación de ningún club. Voy a esperar por si alguno de ellos se interesa en mí para tener una negociación.

¿Se centra solo en Saprissa o jugaría con algún otro equipo nacional?

No, no solo vengo para firmar con un club, claro que me gustaría regresar al Saprissa, pero soy un profesional y siempre voy a dar el 100% donde vaya a estar. Voy a esperar unos días más porque el torneo se alargó y no hace mucho terminó. Además, estos días se complica por las fiestas navideñas.

"No estoy cerrado a ningún club, a ninguna negociacón, me encantaría Saprissa porque viví muchas experiencias ahí".

En redes sociales hay aceptación a su posible fichaje. ¿Qué le dice a la afición?

Mi familia ve los comentarios en distintas redes sociales; yo casi no porque solo uso Instagram. Quiero agradecerles a todos ellos que pasan publicando comentarios positivos para un posible regreso mío, pero quiero decirles que eso no está solo en mis manos, depende de otras cosas fuera de mi alcance.

A sus 33 años, ¿ve que su edad es un impedimento para regresar al Saprissa?

No, para nada. No es que yo haya jugado en muchos países y tenga mucha experiencia, pero lo poco que sé es que ese tema es secundario. Que por la edad uno ya no sirva para el fútbol es un tabú muy grande.

"En lo personal me siento muy capaz, me siento bien físicamente, por ejemplo hay algunos jugadores aquí en el país que han eliminado ese tema. Está el caso de Leonardo González (36 años), quien acaba de regresar y lo hizo de buena forma; el otro es el de Rándall Azofeifa (32) y ahora ya demostró el nivel en el que está. Eso de la edad es una cosa que se maneja muy mal; en Noruega tenía compañeros y rivales que con 40 años estaban jugando y con un rendimiento muy alto, eso de la edad hay que borrarlo".

¿Se puso algún plazo para concretar algo en el país?

No tengo plazo porque ahorita cuento con un par de opciones, pero no son muy intersantes para mí, aunque ellos me están dando el chance de decidirme a mediados de enero; por ese lado estoy tranquilo.

¿Esas dos opciones son en el extranjero?

Sí, en el exterior.











