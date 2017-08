Mexicano Luis Ángel Landín: 'Si no me quedaran oportunidades, estaría preocupado'

Sus 13 goles con el Pérez Zeledón en el Torneo de Verano 2017 fueron la carta de presentación para el artillero Luis Ángel Landín, quien llegó al Herediano con la firme intención de convertirse en figura del campeón nacional.

Landín, de vasta experiencia internacional, inició como titular en los primeros tres partidos del campeonato ante Guadalupe (0-0), Liberia (2-0) y Limón (2-0); sin embargo, la ausencia de gol empezó a inquietar a los seguidores rojiamarillos.

En esos tres encuentros el mexicano realizó un remate directo de cabeza y otro de derecha, así como un remate desviado y dos más al poste ante guadalupanos y pamperos.

Precisamente de su remate al vertical frente a los liberianos nació la segunda anotación, de Óscar Esteban Granados, al aprovechar el rebote.

Ante la Liga fue relegado a la banca y jugó los últimos 21 minutos del compromiso, fallando una clara opción de gol frente a Patrick Pemberton, con todo el marco a su disposición, al enviar desviado su disparo.

Hasta el momento Luis Ángel vio acción durante 271 minutos en el campeonato con el Team.

Sin embargo, pese a todo, el ariete azteca le pone el pecho a las balas y asegura no estar ansioso por marcar con la camiseta del campeón nacional, pues está seguro que los goles van a caer.

"Estaría más ansioso si no me quedaran oportunidades, estaría preocupado. Pero gracias a Dios están quedando, las he fallado y hay que dar la cara cuando a uno no le salen las cosas. Las he fallado, no han querido entrar, por lo que no hay más que trabajar y lo importante es que todo el equipo está conmigo", consideró Landín.

El delantero destacó que más que desesperarse tiene que estar más concentrado, entrenar bien y afinar su puntería porque está seguro de que no tardará en perforar las redes con los colores rojiamarillos.

"Hay que trabajar y trabajar, no hay de otra. Los goles van a caer. Aquí lo importante es que el equipo está ganando en canchas difíciles como Liberia y Alajuela, por lo que todos debemos estar contentos y seguir por la misma línea porque los compañeros lo están haciendo muy bien".

De momento el azteca no cree que la afición se vaya a desesperar por su desempeño y la falta de gol, pues cumple con lo que le pide el técnico y además de buscar el gol, genera el espacio para el resto de sus compañeros.

"Hay que tener paciencia. No estoy preocupado por la afición porque sé que me entrego al máximo, trabajo para ayudar a mi equipo, estamos luchando por alcanzar el bicampeonato y con el favor de Dios todo va a salir bien. Igual somos gente de fútbol y sabemos lo que estamos haciendo", subrayó.

Junto con Landín esta temporada llegaron a reforzar la ofensiva del cuadro florense el también mexicano Julio Cruz, el argentino Jonathan Hansen y el nacional José Guillermo Ortiz, quien el domingo le anotó a sus excompañeros de Liga Deportiva Alajuelense.