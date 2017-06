Mauricio Castillo es el nuevo refuerzo del Cartaginés

El volante Mauricio Castillo volverá a ser jugador del Club Sport Cartaginés y se convierte en el cuarto fichaje de los brumosos para el Apertura 2017.

Esta será la tercera ocasión en que Castillo defienda los colores blanquiazules, ya que en la campaña 2012-13 estuvo en el equipo que dirigía Javier Delgado y después regresó en el 2015 tras un paso por el Deportivo Saprissa.

Castillo fue pieza clave del equipo que llegó a la final del Verano 2013 ante el Club Sport Herediano y el volante anotó en el juego de ida de la disputa por el cetro.

Mauricio Castillo ha disputado 66 partidos con el Cartaginés, en los cuales acumuló 4.560 minutos y marcó 17 goles.

"Es una institución a la que le tengo un aprecio grande, siempre me acogieron de forma fantástica. Cuando me dijeron sobre la oportunidad de volver no tuve que pensarlo dos veces. Esta afición, la verdad, me ha tomado como si fuera parte de ellos", expresó.

El vínculo del jugador es por dos años con la institución blanquiazul.

El volante se une a Gustavo Díaz, Javier Loaiza y Fabrizio Ronchetti como los refuerzos para el equipo que ahora dirige Javier Delgado.