Marvin Solano: 'A veces se vende mucho humo con que Alajuelense tiene un equipo de cachorros'

Liberia. Marvin Solano llegó a la sala de conferencias del estadio Edgardo Baltodano con una gran sonrisa.

Su equipo le ganó 1-0 a Alajuelense con gol de Anderson Andrade, y en el duelo de estrategas, él superó la propuesta de Benito Floro.

El técnico de los pamperos cree que la Liga no le debería achacar a la inexperiencia del grueso del grupo, la obtención de solo un punto en tres juegos.

Al consultársele si le sabe más derrotar a la Liga o a Benito Floro, Solano respondió: "Era un partido que queríamos ganar".

"Yo no me creo eso, porque a veces se vende mucho humo con que la Liga tiene un equipo de cachorros, de novatos y yo insisto, eso es un mito, eso no es cierto", afirmó.

Según Solano, esta Liga, con caras nuevas y sangre joven, está para más.

"Es un equipo mejor que el que terminó jugando el campeonato, con una base de seis jugadores. El año pasado yo terminé jugando con seis juveniles y nadie decía nada porque era Liberia", citó.

Solano sustenta su posición en que muchos de los jóvenes de la Liga cuentan con experiencia en selecciones menores y que ya han tenido roce internacional.

"Siento que es para justificar un poco. Es un buen equipo y me gustó que ganamos tres puntos", aseguró.

Y agregó: "Al señor Floro, bienvenido al fútbol de Costa Rica, bienvenido a Liberia, y poco a poco irá entendido cómo jugamos acá".

Según Solano, si de jóvenes buenos se trata, hay que prestarle atención al arquero Douglas Forvis.

"Yo desde el año pasado dije que estaba ante uno de los mejores arqueros de Costa Rica, de Selección y de equipos grandes, no tengo la menor duda, por las condiciones que tiene".

Lo mismo opina del volante Christian Reyes.

"Ese muchacho de nosotros en la Liga o en Saprissa ocuparía páginas de páginas de los periódicos y yo no entiendo. Deberían de preguntarle al entrenador de la Selección Nacional a ver si lo conoce y que lo describa, porque la forma en que sale jugando, la calidad... es de gran proyección", citó.

En plena rueda de prensa, Marvin Solano pensó en voz alta y dijo: "Yo pensaba qué bonito sería tomarme un café con ese señor (Benito Floro) y contarle cómo se trabaja en un equipo de estos y decirle, cambiemos un mes, venga y trabaje a como trabajamos nosotros y yo trabajo ahí a ver quién da más resultado".

El liberiano añadió: "Nada más una fantasía, pero hay un gran esfuerzo que hay que hacer en muchos campos, en muchas cosas".

Mencionó la realidad de los equipos no tradicionales dista mucho de las comodidades que tienen los futbolistas de Alajuelense y Saprissa, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen.

"Se lesiona un jugador de Saprissa y de la Liga y tienen toda la tecnología a su alcance, nosotros tenemos que ver un montón de cosas. La dirigencia ha hecho un esfuerzo, porque de los refuerzos que pedí, se hizo".

Recordó que perdió la cuenta de la cantidad de reuniones que tuvo para que se diera la contratación del brasileño Anderson Andrade.

"Eso es parte del trabajo de uno como entrenador, de convencerlos, y ahora vamos iniciando un proceso que yo espero que el equipo mejore muchísimo", finalizó Marvin Solano.











