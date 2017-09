Marvin Angulo, Mariano Torres y Ulises Segura participaron en 17 de los 25 goles de Saprissa

Marvin Angulo, Mariano Torres y Ulises Segura son puntales en la generación de fútbol del Saprissa. Sobre ellos recae el mayor peso de la creación, táctica fija y las individualidades.

Luego de la primera vuelta del Apertura 2017, entre los tres incidieron en 17 de los 25 goles del Monstruo.

Angulo es el que mayor protagonismo ha tenido en cuanto a las estadísticas. Tiene cinco tantos y cinco asistencias, de ellas tres han sido a Julio Cascante en balón parado.

LEA: Carlos Watson: Los rivales 'se pueden tirar y hacer lo que les dé la gana, no los van a castigar'

Por su parte, Torres ha perforado la red en tres oportunidades y ha realizado tres servicios a gol. Mientras que Ulises festejó en tres ocasiones y puso dos pases que compañeros enviaron al fondo de la red.

"En unos partidos hemos jugado con dos contenciones, en otros con un volante más mixto y en algunos me ha tocado jugar de 10. En lo personal me gusta pisar el área y en algunas ocasiones me han dado la libertad. En el torneo pasado tuve más responsabilidades defensivas que en este", comentó Segura.

Además de ellos tres, los mediocampistas de la S han aportado el 52% de las asistencias y el 48% de los goles.

Por ejemplo, Juan Bustos Golobio tiene un pase a gol, que fue un servicio largo de más de 30 metros para el hondureño Jerry Bengtson en la derrota ante Santos (3-2).

LEA: Heiner Mora relega a la banca a los dos laterales izquierdos natos de Saprissa

"Fue un bonito pase, se ve mejor cuando se anota, muchas jugadas son virtud de cada futbolista. Son situaciones de partido que da la mente y pueden marcar la diferencia", externó Golobio.

Satisfecho. Carlos Watson, estratega morado, comentó estar satisfecho con sus jugadores en la creación tras las primeras 11 fechas del certamen.

Destacó que Torres ha tenido algunos "problemitas" musculares, pero que ya está al 100% para jugar de titular. También habló de la recuperación total del brasileño Anderson Leite y que el hecho de contar con todas las cartas le da para efectuar diversos sistemas de juego.

"Podemos mover más el medio campo, por la calidad de los jugadores le puedo dar descanso a cualquiera. Tenemos un mediocampista como Marvin Angulo que se puede recostar a un sector como el derecho, por ejemplo. Si me permiten usar a Mariano Torres durante los 90 minutos puede jugar de 8 y de 10. Lo del mediocampo es para sorprender y usar las cualidades de ellos. Por ahí han ido las variantes, estamos contentos con lo que ha tenido el equipo", explicó el estratega.

Watson y compañía volverán a las canchas este lunes a las 7 p. m. en el Morera Soto, donde enfrentarán a Carmelita.

Asistidores de Saprissa:

Marvin Angulo 5, Mariano Torres 3, Daniel Colindres 3, Ulises Segura 2, Jonathan Moya 2, Juan Bustos Golobio 1, Jordan Smith 1, Jerry Bengtson 1, Joseph Mora 1, David Ramírez 1 y Julio Cascante 1.

Goleadores de Saprissa:

Marvin Angulo 5, David Ramírez 4, Julio Cascante 4, Mariano Torres 3, Ulises Segura 3, Jerry Bengtson 2, Luis Stwart Pérez 2, Jonathan Mora 1 y Anderson Leite 1.