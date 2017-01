Volante de Saprissa Mariano Torres recibe seis meses de suspensión

Fútbol nacional

El mediocampista de Saprissa Mariano Torres recibió una suspensión de seis meses, luego de agredir al jugador de Cartaginés Néstor Monge y halar del brazo al árbitro Juan Gabriel Calderón, en el partido del domingo en el Fello Meza.

Basados en el informe arbitral, el castigo se da por "conducta violenta al dar una patada a un adversario, impactándolo en el tobillo sin estar en disputa el balón, sujetar del brazo y tirar con violencia al árbitro del partido, rehusarse a salir del terreno de juego y, al salir, amenazar a un adversario".

Torres salió expulsado en el minuto 42 del encuentro por patear a Monge, según reportó en ese momento Jeffry Solís, quien era el cuarto réferi.

De acuerdo al reglamento disciplinario el futbolista tibaseño infringió los artículos 32, 37 (incisos b y c) y 38 (inciso b).

En el artículo 32 se explica que se sancionará con un partido al jugador que se niegue a salir del terreno de juego tras ser expulsado "o atrase la salida y la reanudación del partido intencionalmente, por no acatar la expulsión de forma expedita o inmediata, será sancionado con un partido de suspensión".

En el 37 el castigo será de dos a tres partidos por faltas graves. Según el Disciplinario, Torres incurrió en "Insultar, provocar, ofender o amenazar a un jugador contrario, utilizando o empleando lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza contra un jugador".

También en golpear mediante el juego brusco grave, especialmente mediante el empleo desmesurado de la fuerza o juego brutal o violento (...) a un jugador, sin estar en disputa el balón.

Finalmente, el artículo 38 determina que son faltas muy graves cuando un jugador que vio la tarjeta roja cometa faltas contra "oficiales, oficiales del partido y aficionados".

Mariano violó el inciso b, el cual indica que recibirá de cuatro a seis partidos a quien haya golpeado de cualquier manera a oficiales (agentes de seguridad), así como a miembros de la Cruz Roja o grupo de apoyo análogo o a la Autoridad Pública, o aficionados o público en general".

En este caso, este apartado también señala que si la agresión es contra un árbitro, "se sancionará con una suspensión de seis meses a dos años". Es por esa razón que el futbolista recibió el castigo en meses.

Néstor Monge extrañado

Néstor Monge, jugador que recibió la patada por parte de Torres, le dijo a La Nación estar muy sorprendido por la actitud del saprissista.

"A él no lo conozco mucho, pero hemos coincidido en lugares fuera de la cancha y no me parece una mala persona, sino al contrario, una persona muy tranquila, pero no sé qué le pasó, me golpeó sin balón, de una mala manera", expresó el volante brumoso.

Según Monge, le parece extraña la actitud tomada por Torres durante ese partido, que Cartaginés ganó con solvencia 3-0.

"Cuando uno está bloqueado, hay que pensar tranquilo, no actuar con la cabeza caliente, quizás eso le pasó a él, se estresó, no sé. Él sabrá por qué lo hizo y en su conciencia quedará. Yo estoy tranquilo, me dedico a jugar fútbol, nunca voy a patear o agredir a una persona sin balón, jamás. A veces se me ha caracterizado de tener mala intención, pero a veces es el deseo de ir por un balón, el deseo de ganar que me juega una mala factura", recalcó Monge.

El blanquiazul también describió lo que ocurrió en la cancha del Fello Meza.

"Él me golpeó (en una jugada anterior) y yo le dije al árbitro: 'Ojo, él no va por el balón'. Luego, en otra jugada le quito el balón y no me dijo nada, solo me agredió, pero gracias a Dios el cuarto árbitro y también el línea lo vieron".

Además del tiempo en que no podrá jugar, Torres deberá pagar una multa de ¢200.000.

Según comunicó el encargado de prensa de Unafut, José Pablo Molina, el Saprissa puede apelar y para ello tiene tres días a partir de la notificación.

Mariano Torres renovó con Saprissa en diciembre, por un periodo de seis meses, mismo lapso durante el cual no podrá actuar.

El Tribunal Disciplinario también acordó un juego de suspensión para el volante de Alajuelense Kenneth Cerdas, quien recibió la tarjeta roja ante Herediano por dos faltas.

En ese mismo partido, Jairo Arrieta, delantero del Team, salió expulsado y deberá cumplir dos juegos de castigo "por provocar al público del partido con insultos", mientras festejaba la anotación de José Mena.

Heyreel Saravia, defensa florense, deberá cumplir la misma suspensión de su compañero, esto luego de golpear al manudo Byran Jiménez.











