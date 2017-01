Mariano Torres espera ver mejoría del Saprissa este domingo ante Cartaginés

Fútbol Nacional

Mariano Torres sabe que llegó su momento. El volante argentino de Saprissa ya disputó sus primeros dos partidos completos y asegura sentirse en plenitud de condiciones para ser el que guíe al equipo.

Torres es el único volante creativo con el que cuenta el club, pues Marvin Angulo está con la Selección. Por ese motivo está aún más obligado a aparecer cuando el equipo más lo necesite, algo que no se ha visto del todo en estos dos primeros compromisos.

El sudamericano tiene condiciones para adueñarse del medio campo, es el único futbolista del campeón nacional que maja el balón y le da pausa al club. En táctica fija no estuvo fino en las pasadas presentaciones, pero reconoce que tiene espacio de mejora en este apartado.

"Me siento mejor, por el momento he disputado dos partidos completos, pero sé que quiero dar más y que puedo hacer las cosas mejor, el club debe jugar mejor si queremos ganar el domingo", comentó Torres.

El volante dice sentir asumir la responsabilidad de sustituir a Angulo con carácter y que ser el hombre que guíe los momentos de los partidos es una característica que ha tenido en toda su carrera deportiva.

"Esa misión la he tenido siempre, por eso me siento mal cuando el equipo no encuentra el juego y no se ve ta bien. Hay muchos chicos nuevos que nos tenemos que ir adaptando, ya va a llegar el momento en que nos veamos mejor", argumentó.

A Torres le ha tocado hacer pareja en media cancha con Cristian Martínez y Jaikell Medina, ambos de un corte más defensivo. También con Keven Alemán, con quien ha efectuado algunas combinaciones.

"Con Marvin jugué casi todo el torneo pasado, pero ahora hay otros compañeros que lo hacen bien, solo que hay que ir adaptándose de la mejor manera", acotó.

Del Cartaginés, fue enfático en que es un rival enconado, al que incluso la S no le pudo ganar el torneo pasado luego de dos empates sin goles, uno en la Cueva y otro en el Fello Meza.

"Es un rival muy duro, nos lo demostró en el torneo pasado, tenemos que ir bien preparados y esperemos hacer el mejor papel", reconoció el futbolista.

Los morados tienen seis puntos en tres presentaciones. En las últimas dos, ante la UCR y Carmelita, el club careció de ocasiones de peligro, incluso solo efectuó cuatro remates directos entre ambos duelos.

Daniel Colindres emergió como la máxima figura del plantel al marcar los tantos de la victoria en los dos encuentros, para que la S lograra soprotar el inicio del Verano 2017 en el que está sin Danny Carvajal, Ulises Segura y Angulo, quiees se encuentran con la Selección Nacional en la Copa Centroamericana.











