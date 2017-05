Marcelo Herrera: 'Este es un equipo con mucho carácter'

Marcelo Herrera, técnico de la Selección Sub-20, no pudo esconder su satisfacción por clasificar a los octavos de final del Mundial de la categoría que se disputa en Corea del Sur. El timonel reconoció el carácter de sus futbolistas para amarrar el boleto ante Zambia, el rival más complicado del grupo. Sin embargo, tampoco escondió que inicialmente la idea era tener un pase menos apretado.

El estratega también destacó que con la ayuda del VAR (siglas en inglés para el videoarbitraje) a los africanos se les anuló un gol anotado en posición prohibida que hubiera dejado fuera a la Sele. Herrera reconoció que antes no creía mucho en este sistema, pero ahora todo cambió.

Lea también: La Sub-20 derrota a Zambia y logra dramática clasificación gracias a video

¿Qué sensaciones quedan tras el gane ante Zambia?

Primero tranquilidad por los muchachos. Estamos contentos porque el resultado final termina siendo justo para el esfuerzo que hicieron los chicos a lo largo de estos partidos. Jugamos contra un rival muy difícil, el más complicado del grup,o y lo sacamos de una manera que no estaba planteada, pero el oponente nos llevó a eso.

¿Qué análisis hace de la anulación del gol que da la victoria?

Va a marcar un antes y un después. Definir una clasificación de esta manera va a sentar un precedente. Costa Rica estará en esa estadística en mundiales. Hasta ayer (viernes) no creía mucho en el VAR (siglas en inglés del videoarbitraje), pero hoy (sábado) debo decir que me equivoqué y gracias a eso logramos la clasificación. Hubiera sido injusto que después de tanto esfuerzo y buen trabajo defensivo nos sacaran el boleto por un gol que era ilegítimo.

¿Con qué se queda de la clasificación?

Me quedo con el carácter, este es un equipo con mucho carácter y lo vengo diciendo desde que estoy en Costa Rica, porque son muchachos que le ponen mucho temperamento a lo que hacen. Tienen mucho sentimiento, llevan la camiseta pegada al pecho y es lo que nos propusimos desde el inicio: que los futbolistas tenga este tipo de mística y personalidad para jugar estos duelos, porque hay partidos que se pueden ganar con buen fútbol y otros de esta manera.

¿Qué espera de lo que viene en los octavos de final?

Primero hay que recuperar a los jugadores, hay que descansar y hacer la parte regenerativa y de cuidados con los futbolistas. Esperamos conocer el rival para poder planificar lo que tiene que ver con lo específico y saber si jugamos martes o miércoles.

De los posibles rivales a enfrentar, ¿cómo analiza a Venezuela e Inglaterra?

Con Venezuela tenemos alguna experiencia con ellos en España. Lo hemos podido ver en varias oportunidades, seguimos el torneo Suramericano, sabemos de su potencial. Tienen tres o cuatro jugadores de valía, que están en Europa y que son fuertes, por algo ganaron el grupo de forma invicta.

"Por su parte, a Inglaterra lo pudimos observar un poco más, me parece un equipo similar a Portugal y Francia, en cuanto a estilo, tienen jugadores peligrosos y un sistema de juego que hay que tenerle mucha atención".

¿Qué conclusiones saca de la primera fase?

Positivas porque se pasó, pero no era la manera que pensábamos para clasificar, sino que se dio a la inversa. La obligación nuestra era sacar el primer partido, sentíamos que era el oponente al que podíamos generarle algún inconveniente. Con Portugal sabíamos que iba a ser un juego así y después debíamos buscar la clasificación contra Zambia, un oponente que no salió a especular, no se guardó nada y puso a todos los titulares para cerrar con nueve puntos la fase, pero hicimos un partido inteligente y sacamos provecho de las oportunidades que tuvimos.

¿Qué se debe mejorar?

Después veremos lo que debemos ajustar en virtud del rival. Estoy contento con todos porque somos un equipo, los muchachos están entendiendo a lo que vinimos y, entre quien entre, ellos saben que se tienen que entregar para conseguir los objetivos.